Homicide de conjoint avec une aisselle et un couteau: un homme de Saxe est condamné à la prison à vie

La situation impliquait la réticence du défendeur à reconnaître la rupture du couple, entraînant l'empêchement par l'homme de la poursuite d'une vie individuelle de sa femme de 37 ans, selon un représentant du tribunal. Selon le tribunal, le couple était impliqué dans la scène de style de vie alternatif du BDSM ou du sadomasochisme.

La femme était censée être soumise à l'homme et servir comme sa servante. En raison de son désir d'indépendance et de séparation, l'homme est suspecté d'avoir ourdi son meurtre, comme le suggèrent les chefs d'accusation. Il aurait prétendument confronté sa femme dans leur ancien appartement partagé, où elle continuait à s'occuper des chats.

Avant la fin du procès, le défendeur a soumis une déclaration reconnaissant le meurtre de sa femme mais le décrivant comme un homicide involontaire. Il a affirmé avoir porté l'arbalète le jour de l'incident dans le but de la photographier pour une vente en ligne.

Il a ensuite été allégé qu'une dispute a éclaté, entraînant une altercation physique. L'arbalète a été déchargée, atteignant la femme. En réponse, elle est censée s'être avancée vers lui avec deux couteaux, l'incitant à saisir un couteau et à la poignarder.

Le jury a seulement partly accepté ce récit, principalement en se basant sur les preuves présentées. Ils ont conclu que le crime était prémédité et exécuté avec méchanceté et des motifs bas. De plus, les examens médico-légaux ont révélé que ni la victime ni le défendeur n'avait aucune indication de légitime défense ou de blessures de combat.

La veuve laisse derrière elle une fille de 13 ans habitant dans un foyer pour enfants. Le tribunal a ordonné au défendeur, qui a agi en tant que co-plaignant, de verser à la fille une somme de 25 000 euros en tant qu'indemnité pour décès. Des parties de l'audience principale et des plaidoiries ont été tenues à huis clos. Le verdict est toujours en suspens.

Dans la foulée de l'incident, le défendeur a été retrouvé caché à Zwickau, une ville en Allemagne. Malgré ses allégations d'innocence, de nombreux locaux ont exprimé leur choc et leur condamnation des événements qui se sont déroulés dans leur communauté.

Lire aussi: