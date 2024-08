- Homicide dans une utopie de vacances: une tragédie pour l'héritier de la star de cinéma

Sortie Émotionnelle du Tribunal de Koh Samui

Quitter le tribunal régional de Koh Samui avec des émotions évidentes, l'acteur espagnol Rodolfo Sancho n'a parlé qu'aux journalistes espagnols : "Maintenant, il s'agit de continuer le combat, toujours continuer le combat." Quelques instants plus tôt, son fils de 30 ans avait été condamné à la prison à vie pour le meurtre d'un chirurgien plastique colombien dans ce paradis tropical. Des reporters et des équipes de caméras d'Espagne, de Colombie et de divers autres pays étaient présents pour le verdict.

Influenceur Condamné des Médias Sociaux

Daniel Sancho, le jeune cuisinier de 30 ans et personnalité influente des médias sociaux aux longs cheveux blond foncé, a été reconnu coupable après un an de la mort du Colombien de 44 ans, comme l'ont rapporté RTVE et d'autres médias, ainsi que l'équipe juridique de Sancho. Il doit également verser 4 millions de bahts (environ 105 000 euros) à la famille de la victime à titre de dédommagement.

Un appel contre le verdict peut être déposé auprès de la Cour d'appel et finalement de la Cour suprême de Thaïlande. L'équipe juridique de Sancho a déclaré son intention de faire appel de la décision. "Nous allons en appel. Nous ne nous attendions pas à une telle sentence sévère", a déclaré l'avocat Carmen Balgafon aux journalistes. Cependant, Sancho aurait pu recevoir la peine de mort. Rodolfo Sancho, avec une carrière d'acteur distinguée de 20 ans, notamment dans le thriller "L'Homme de Rome - Le Code Vatican", est resté silencieux sur le verdict.

Meurtre d'un Entrepreneur Allemand Avant l'Incident

Le acte violent a suscité l'indignation en Thaïlande il y a un an, notamment en raison de sa survenue un mois seulement après la découverte du corps d'un homme d'affaires allemand dans la ville balnéaire de Pattaya.

Sur l'île de Koh Phangan, populaire auprès des fêtards et voisine de Koh Samui, les restes démembrés du chirurgien plastique colombien ont été découverts au début août 2023. Entre autres, le crâne a été trouvé dans des sacs-poubelle, et d'autres parties du corps ont été récupérées en mer. Peu après avoir signalé son ami colombien comme disparu, Daniel Sancho a été arrêté en tant que suspect.

Sancho a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation, de démembrement et de dissimulation de cadavre, ainsi que de destruction de preuves. Sa peine de prison à vie a été attribuée à sa coopération avec les autorités thaïlandaises, selon RTVE. Il a maintenu son innocence en ce qui concerne le meurtre avec préméditation, affirmant plutôt que le Colombien était décédé lors d'une bagarre, mais a admis de nombreuses autres accusations.

Meurtre et Démembrement sur la Plage, Après la Fête

L'acte est censé s'être produit le 2 août dans une bungalow près de la plage, où la police a trouvé des traces de sang de la victime. Le lendemain, l'Espagnol a été filmé par des caméras de rue montant sur un scooter avec un grand sac de sport, présumément transportant des parties de corps démembrées jusqu'à la plage.

Avant l'incident, l'Espagnol avait acheté des scies, des couteaux de boucher, des sacs-poubelle, des produits de nettoyage, des gants en caoutchouc et de la laine d'acier inoxydable, ont rapporté les médias espagnols à l'époque, citant les enquêteurs. Des caméras de surveillance d'un supermarché l'ont capturé le 1er août. Avec un kayak loué, Sancho est censé avoir jeté des parties de corps en mer. Par la suite, il aurait célébré une fête de pleine lune sur la plage avec des amis, peu avant son arrestation.

