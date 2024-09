- Hometown Misdeed - "Murder with Opportunity" lance la série

ARD a ramené la série policière "Meurtre avec vue" en 2022 après une longue pause, et elle est de retour pour plus cette année. La première partie de la cinquième saison a été diffusée au printemps, et six nouveaux épisodes seront diffusés à partir de demain. Ne manquez pas cette série familiale divertissante mettant en scène Katharina Wackernagel et d'autres le mardi à 20h15.

Dans le village de l'Eifel, Hengasch, la détective Marie Gabler de Cologne a toujours du mal à s'intégrer. Les locaux la considèrent comme une enquêtrice trop zélée et lui rendent la vie difficile. Ils discutent, complotent et se plaignent, surtout dans le pub du village où Heike Schäffer (Petra Kleinert) tient cour.

Lutte pour le Pouvoir

La détective Marie Gabler n'a pas toujours une tâche facile avec son équipe, Heino Fuß (Sebastian Schwarz) et Jenny Dickel (Eva Bühen). Il y a souvent une lutte pour le pouvoir. Dans sa vie personnelle, les choses se passent bien pour la détective avec le fermier Gisbert (Kai Schumann).

Le scénariste en chef Johannes Rotter décrit la saison comme suit : "Hengasch reste un trou perdu avec ses habitants rusés et leur méfiance envers tout ce qui est étranger ou nouveau, surtout la détective Gabler, qui est toujours considérée comme un élément perturbateur." Parce que Hengasch est si paisible, c'est bien d'avoir la détective Gabler pour mettre en lumière les petits défauts de la ville : vol, homicide, extorsion, meurtre.

Rêves Frustrés

Dans les six épisodes, la détective Gabler a fort à faire : un agent immobilier décédé et deux femmes gangsters mettent à l'épreuve ses compétences d'enquête. Ensuite, Jenny disparaît lors d'un tournoi de mini-golf, et Marie doit faire face à son passé. Son ambition de revenir à sa vie professionnelle à Cologne est contrariée.

L'équipe de production de Jakob Claussen, Thomas Klimmer et Amelie Syberberg promet que les téléspectateurs verront une Marie Gabler particulièrement déterminée qui reconnaît encore les crimes les plus improbables comme tels. Et les personnages secondaires, Heino Fuß, Jenny Dickel, Heike Schäffer ou Arthur Brandt, risquent de révéler certains aspects intrigants d'eux-mêmes à mesure que les affaires criminelles palpitantes et absurdes se déroulent.

Détails de la Série.

Le premier épisode de cette saison de "Meurtre avec vue" a été diffusé au printemps, offrant de nouveaux cas à la détective Gabler et son équipe. Au fur et à mesure que la cinquième saison progresse, les habitants de Hengasch continuent de présenter des défis, rendant le travail de la détective plus complexe.

