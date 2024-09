- Holtby exprime sa critique envers l'arbitre, déclarant: "Pas plus de chaos énergétique".

Le carton rouge pour l'entraîneur Marcel Rapp de Holstein Kiel a suscité des discussions. Le capitaine Lewis Holtby a critiqué la décision de l'arbitre Florian Exner. "C'est le rôle des arbitres de calmer les choses, pas d'attiser les flammes", a déclaré le joueur de 33 ans après la défaite de Holstein Kiel 0-2 (0-2) à domicile contre le VfL Wolfsburg lors de leur premier match de Bundesliga.

Rapp a reçu un carton rouge en prolongation (90+7) pour avoir pénétré dans la zone de l'équipe adverse. Selon Rapp, le joueur remplaçant Jann-Fiete Arp essayait de récupérer le ballon près du banc de l'équipe adverse et s'est disputé avec les joueurs de Wolfsburg. "Je suis allé là-bas, j'ai dit 'Donnez-moi le ballon', et puis l'arbitre m'a montré un carton rouge", a-t-il protesté. "Il m'a informé plus tard que les entraîneurs n'ont pas le droit d'entrer dans la zone de l'équipe adverse. Je n'étais pas au courant de cette règle."

Holtby à l'arbitre : "Montre un peu de sang-froid"

Le homologue de Rapp à Wolfsburg, Ralph Hasenhüttl, était également ignorant de la règle. Il se déplaçait souvent dans la zone de l'équipe adverse sans en subir les conséquences, a-t-il déclaré, Receiving a "Merci, Ralph" from Rapp. Le préparateur de gardiens de Wolfsburg, Pascal Formann, a également reçu un carton rouge dans cette situation.

Holtby a appelé l'arbitre à plus de discrétion. "Si vous n'aviez pas vu ça, vous auriez pu penser que 'Rappo' a foncé et a giflé l'entraîneur", a-t-il déclaré. "Ce sont des êtres humains aussi. Je comprends", a-t-il dit en s'adressant aux arbitres. "Si vous êtes l'arbitre, montrez un peu de sang-froid quand deux taureaux énervés se battent essentially sur le terrain."

Rapp était satisfait de l'explication mais a déclaré qu'il garderait un œil sur la façon dont la règle est interprétée à l'avenir. Hasenhüttl a exprimé des sentiments similaires : "Bien sûr, les arbitres doivent appliquer les règles de manière cohérente. Et ensuite, vous ne pouvez pas leur en vouloir si c'est comme ça que ça se passe", a déclaré l'entraîneur de Wolfsburg.

En raison de cet incident, la fédération allemande de football pourrait devoir clarifier les règles concernant l'implication des entraîneurs dans la zone de l'équipe adverse. La rencontre animée entre Rapp et les joueurs de Wolfsburg a eu lieu en Allemagne, mettant en évidence l'intensité des matches de Bundesliga.

