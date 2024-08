- Holstein-entraîneur sur le club traditionnel Aachen: "Une force"

Holstein Kiel aborde avec respect le premier match officiel de la nouvelle saison de football samedi. Une semaine avant leur match de Bundesliga contre 1899 Hoffenheim, les "Cigognes" affrontent un test en DFB-Pokal contre les promu de troisième division Alemannia Aachen (samedi, 18h/Sky).

"Une force considérable se dirige vers nous", a déclaré l'entraîneur Marcel Rapp jeudi, faisant référence au soutien massif des fans au Tivoli. Plus de 23 000 spectateurs ont assisté au premier match à domicile de troisième division et finaliste de la Coupe en 2004 du club traditionnel contre SC Verl la semaine dernière.

Rapp ne croit pas que les défaites consécutives en matchs de préparation ont affecté la confiance des joueurs de Kiel. Il considère important qu'ils ont créé suffisamment d'occasions de marquer lors des matchs contre 1. FC Kaiserslautern (0:1), Borussia Mönchengladbach (0:1), Mainz 05 (0:2) et AS St. Etienne (2:3). "Je fais confiance aux gars. Ils ont prouvé par le passé qu'ils peuvent mettre le ballon au fond", a déclaré l'entraîneur de 45 ans.

À Aachen, Rapp devra se passer de l'attaquant Steven Skryzbski (blessure à la cuisse), qui devrait également manquer le match d'ouverture de la Bundesliga. Le déploiement du nouveau milieu de terrain Armin Gigovic (blessure au talon) est encore incertain.

La base de fans solide d'Aachen, connue sous le nom de force au Tivoli, sera sans aucun doute un défi pour les joueurs de Holstein Kiel samedi. Despite their consecutive test match losses, coach Marcel Rapp remains confident in his team's ability to score, citing their recent opportunities created against tough opponents.

Lire aussi: