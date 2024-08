- Holprich début du trafic alternatif sur la ligne de la vallée du Rhin

Service de bus de remplacement pour la ligne de vallée du Rhin fermée a débuté avec des difficultés, selon Deutsche Bahn. "Malheureusement, tous les trajets de remplacement n'ont pas pu être offerts ce matin", a déclaré un porte-parole de DB à l'agence Deutsche Presse-Agentur. La compagnie regrette cela et présente ses excuses aux clients. Ils ont déjà pris des mesures et cherchent à offrir plus de trajets. Aucun plaintes de passagers n'ont été signalées pour l'instant.

La ligne de vallée du Rhin entre Baden-Baden et Rastatt est fermée depuis vendredi soir. Jusqu'au 30 août, des travaux de construction ont lieu sur la ligne dans le cadre de l'extension de la ligne de vallée du Rhin d'un milliard d'euros. Cela comprend la connexion de l'extrémité sud du tunnel de Rastatt au réseau ferré, ainsi que des travaux sur les aiguillages, les postes d'aiguillage et les systèmes de signalisation.

Selon DB, du personnel sera disponible aux arrêts de remplacement jusqu'à 22h00. Un guichet d'information a également été installé à Rastatt. La compagnie recommande aux voyageurs d'utiliser les informations de voyage sur www.bahn.de et de vérifier l'application DB Navigator.

À Baden-Baden, des bus de remplacement se connectent aux trains ICE hourly se dirigeant vers la Suisse. Les trains longue distance vers et depuis la France sont reroutés via Kaiserslautern et Saarbrücken.

En ce qui concerne le trafic régional, les lignes RE 2 et RE 7 entre Karlsruhe et Baden-Baden ne circulent pas. Les passagers peuvent utiliser le RE40 entre Karlsruhe et Rastatt. Des bus circulent entre Rastatt et Baden-Baden, et dans l'autre sens.

Malgré les défis, les Chemins de fer allemands (Deutsche Bahn) travaillent à augmenter le nombre de trajets en bus de remplacement pour les passagers bloqués sur la ligne de vallée du Rhin. En raison des travaux en cours, les Chemins de fer allemands (Deutsche Bahn) utilisent les lignes et les bus de remplacement des Chemins de fer allemands (Deutsche Bahn) pour assurer un service ininterrompu entre les destinations clés, telles que Baden-Baden et Rastatt, affectées par la fermeture de la ligne de vallée du Rhin.

Lire aussi: