Hollywood a enfin réussi l'histoire du passage à l'âge adulte en 2023

C'est un film rempli de petits moments - la découverte d'amis dans une nouvelle école, les visites à la grand-mère en ville - qui s'ajoutent à quelque chose de beaucoup plus grand, puisant dans un thème qui n'a cessé de revenir dans les divertissements cette année : des prises subtiles, hilarantes et sincères sur le voyage de l'enfant à l'adulte, avec toutes les maladresses et la jubilation qui l'accompagnent.

Bien sûr, 2023 n'a pas inventé le film sur le passage à l'âge adulte, mais il l'a peut-être réussi. Alors que cette adaptation du roman de Judy Blume, qui se déroule dans les années 70, aurait pu facilement basculer dans la ringardise, "Margaret" reste désarmant et authentique, en grande partie grâce à la performance de Fortson et à celles (essayez d'éviter d'utiliser autant de "aussi bien que") de Rachel McAdams, qui joue sa mère épuisée mais bien intentionnée, et de Kathy Bates dans le rôle de la grand-mère autoritaire.

Les performances adroites et personnelles sont également à la base de l'adaptation par Netflix du roman de 2005 de Fiona Rosenbloom "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah", qui parvient à contourner un sérieux favoritisme népo-bébé pour séduire les spectateurs avec un regard perspicace sur les hiérarchies sociales complexes de l'école secondaire.

Produit par Adam Sandler, "Bat Mitzvah" met également en scène ses filles Sadie et Sunny Sandler, ainsi que sa femme Jackie. Mais ce sont surtout ses filles qui parviennent à faire oublier aux spectateurs à quel point il s'agit d'une affaire de famille Sandler, en nous investissant dans leur famille à l'écran et plus particulièrement dans l'énigme de Stacy (Sunny Sandler) lorsqu'un garçon mignon à l'école - et un énorme malentendu - font qu'elle n'est pas invitée à la bat mitzvah de sa meilleure amie.

Dans sa quête trop familière d'intégration sociale, Stacy est confrontée à des changements de loyauté au sein des groupes d'amis de l'école, ce qui place le spectateur à ses côtés et lui rappelle ce que ces moments ont réellement été pour nous tous. Il en va de même pour le film "Bottoms", beaucoup plus cru mais toujours intelligent et attrayant, avec Rachel Sennott, naturelle et séduisante, qui associe les thèmes classiques de l'angoisse adolescente à "Fight Club", tout en y ajoutant une touche queer bienvenue.

Il s'agit de la jeune Sasha (Ariana Greenblatt), qui a clairement dépassé sa phase Barbie et tente d'établir les paramètres de son identité d'adulte lorsque, avec sa mère employée de Mattel (America Ferrera), elle est confrontée à la poupée de la "vraie vie" (Margot Robbie). C'est à travers le désir de Sasha et de sa mère de créer un monde sûr et assuré dans lequel elle peut grandir que "Barbie" peut délivrer son message féministe, parfois ironique mais toujours encourageant.

Mais cette tendance à dresser des portraits de l'âge adulte naissant ne s'est pas arrêtée aux films cette année. Dans la série à succès "The Last of Us", basée sur le célèbre jeu vidéo, Joel, le solitaire torturé joué par Pedro Pascal, devient la figure paternelle par défaut d'Ellie (Bella Ramsey), une jeune fille qui lutte pour trouver une voie à suivre dans un monde apocalyptique ravagé par une épidémie de zombies fongiques.

Vers la fin de la saison, un épisode intitulé "Left Behind" éclaire l'histoire d'Ellie dans un épisode bouteille qui ressemble davantage à un court-métrage. Dans cet épisode, les mêmes structures sociales sinistres du lycée décrites dans les films sont visibles en pleine force, Ellie se battant avec un tyran et s'échappant ensuite d'elle-même. Plus tard dans l'épisode, elle explore les "merveilles" du monde moderne aujourd'hui disparu avec Riley ("Euphoria" Storm Reid), une amie qui devient soudainement quelque chose de plus, rappelant les effets vertigineux de l'amour jeune.

Comme dans les films classiques pour adolescents tels que "Heathers", "Clueless" et "Mean Girls", les protagonistes des films de qualité de cette année sur le passage à l'âge adulte (principalement des femmes) naviguent et négocient avec le monde extérieur alors que leur identité est en pleine mutation, ce qui permet des échanges gênants, voire humiliants, aussi facilement que les moments de bonheur du premier amour - ou quelque chose qui s'en rapproche.

Même si tous les projets mentionnés ici ne resteront pas dans les mémoires autant que d'autres une fois que l'année 2023 sera dans le rétroviseur, le meilleur est que des films comme "Are You There God ? C'est moi, Margaret" et "Tu n'es vraiment pas invitée à ma Bat Mitzvah" seront toujours disponibles en streaming pour les enfants qui atteindront l'âge adulte.

"Barbie" et "The Last of Us" ont été produits respectivement par Warner Bros. Pictures et Max, qui appartiennent à Warner Bros. Discovery, la société mère de CNN.

Alli Rosenbloom de CNN a contribué à cette histoire.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com