Holger Rune bat Novak Djokovic dans un quart de finale pluvieux de l'Open d'Italie

Le jeune Rune, âgé de 20 ans, s'est imposé 6-2 4-6 6-2 dans des conditions humides, alors que la pluie continue d'affecter le jeu à Rome, pour remporter sa deuxième victoire consécutive sur Djokovic après sa victoire en finale du Masters de Paris en novembre.

Ce sera la première fois depuis 2004 que ni Djokovic ni Rafael Nadal ne seront en finale de l'Open d'Italie, selon l'ATP.

"C'est vraiment une grande victoire pour moi", a déclaré Rune, 7e mondial, à l'ATP Tour. "Bien sûr, je l'ai fait l'année dernière à Paris, mais chaque match est un énorme défi pour moi quand je joue contre Novak. Il est l'un des plus grands joueurs de tous les temps.

"Je savais que je devais être à mon meilleur niveau... et je l'ai été aujourd'hui. Je suis très fier de moi et j'ai apprécié chaque instant sur le terrain. Je reste humble, bien sûr. J'ai beaucoup de choses à accomplir. Je pense qu'il faut toujours rester humble. Je pense que je le suis, je l'espère et j'espère que les gens me voient ainsi.

"Je suis une grande battante sur le terrain et je laisse tout tomber quand je joue mes matches. Je suis très fière d'avoir pu remporter la victoire aujourd'hui. J'ai dû me battre et jouer mon meilleur tennis. Tout le mérite en revient à Novak, dont je suis un grand fan. Il est une grande source d'inspiration et je lui souhaite le meilleur.

Cette défaite marque une nouvelle déception pour Djokovic, qui n'a pas réussi à dépasser les quarts de finale lors de ses trois tournois sur la terre battue avant Roland-Garros, qui débutera le 28 mai.

Le Serbe, six fois vainqueur à Rome, a également semblé éprouver des difficultés physiques pendant le match et a eu besoin d'un temps d'arrêt médical avant de remporter le deuxième set à la suite d'un retard dû à la pluie.

Djokovic faisait son retour sur le court après avoir été absent du récent Open de Madrid en raison d'une blessure au coude et le 22 fois champion du grand chelem a semblé bien en dessous de son niveau.

Toutefois, il convient de féliciter Rune pour sa brillante performance qui lui permettra de consolider sa place parmi les prétendants au titre à Roland Garros.

Le Danois, qui participe à son premier Open d'Italie, affrontera Casper Ruud ou Francisco Cerundolo en demi-finale, alors que le jeune homme de 20 ans est en quête d'un deuxième titre en carrière dans le cadre du Masters 1000.

Source: edition.cnn.com