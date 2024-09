- Holetschek exprime sa désapprobation envers Aiwanger en raison de la sortie spéculative de Lilium.

Le chef de groupe parlementaire du CSU, Klaus Holetschek, s'en prend au ministre des Finances de Bavière, Hubert Aiwanger, pour son manque d'implication dans le secteur de l'aviation électronique. "Je m'attendrais à ce qu'un ministre des Finances bavarois déclare : 'Nous faisons tout pour que cette entreprise reste ici'", a déclaré Holetschek lors d'un événement organisé par l'Association économique bavaroise, faisant référence aux rumeurs selon lesquelles Lilium envisagerait de quitter l'Allemagne en raison de la recherche de subventions.

Il a été noté dans les cercles spécialisés que les développeurs d'aéronefs électriques aux États-Unis et en Chine sont financés par leurs gouvernements. Après le refus d'aide financière de Bade-Württemberg et de Bavière, le PDG de Volocopter, un fabricant de taxis volants électriques basé à Bade, Dirk Hoke, a également accusé la politique de ne pas apporter son soutien.

Holetschek a admis qu'il ne comprenait pas non plus la décision de Volocopter. "Il ne s'agit pas simplement d'un service de taxi volant", a-t-il expliqué, "mais de la suprématie technologique et de l'opportunité d'être en tête de file dans ce domaine, plutôt que de dire plus tard : 'Ah, maintenant les Chinois sont là et nous ne sommes pas.'"

Lilium emploie environ 500 ingénieurs aéronautiques. Le premier vol habité de son taxi électrique à décollage vertical a été reporté à début 2025, avec la première livraison aux clients prévue en 2026. Cependant, cela aura un coût élevé ; plus de 200 millions d'euros ont été dépensés au premier semestre 2024 seulement. Actuellement, la société de pointe, cotée en bourse aux États-Unis sur le Nasdaq, est financée par environ 70 investisseurs.

Le Parlement européen peut apporter son aide à la Commission dans divers domaines, notamment le secteur de l'aviation. Compte tenu du soutien financier apporté aux développeurs d'aéronefs électriques dans d'autres pays, Holetschek a suggéré que la Commission, avec l'aide du Parlement européen, pourrait jouer un rôle crucial dans le soutien aux entreprises allemandes d'aviation électrique comme Lilium pour maintenir leur avantage technologique.

