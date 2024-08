- Hoffenheim se prépare à des protestations potentielles de ses propres partisans contre Hopp

L'administration de Hoffenheim est en alerte maximale, s'attendant à des protestations significatives de la part de ses supporteurs avant leur match d'ouverture de Bundesliga contre Holstein Kiel. La tension, qui précède la rencontre du samedi (15h15/Sky), est qualifiée de "renforcée" par le club. Il semble y avoir un blocage dans la communication entre le club et ses groupes de supporteurs.

En conséquence, le club procède au nettoyage du secteur des supporteurs dans le stade de Sinsheim, car des slogans offensifs pourraient y être affichés. Lors d'une conférence de presse, le club a déclaré qu'il ne cherchait pas à censurer aucune opinion, mais qu'il voulait protéger "Dietmar Hopp des insultes dans son propre stade". Leur objectif reste d'impliquer les supporteurs dans les conversations.

Slogans offensifs dirigés contre Hopp

Le problème de fond découle d'une décision notable prise par le TSG pendant les vacances d'été : le licenciement du manager historique Alexander Rosen, ne laissant que le nouvel avocat Markus Schütz parmi les anciens quatre directeurs.

Suite à cette décision, les supporteurs du TSG ont accroché des banderoles autour du stade de Sinsheim et du centre d'entraînement de Zuzenhausen, critiquant les décideurs. L'une des banderoles disait : "125 ans de TSG - Construit et détruit - Merci pour rien !". Une autre cible Hopp personnellement : "Nous, les supporteurs, sommes le club. Hopp, dégage !"

Le mécontentement parmi les supporteurs organisés persiste depuis lors. De plus, il y a eu des attaques accrues contre la présidente par intérim Simone Engelhardt et le maire de Sinsheim Jörg Albrecht, qui brigue la présidence du club lors des élections du 2 septembre. Tous deux sont affiliés à la faction de Hopp.

Le club de supporteurs Young Boyz 07 considère cela comme le "plus grand test d'unité" pour le club. Ils estiment que le TSG est l'œuvre de vie de Hopp, mais qu'il est maintenant temps pour lui de passer la main. Le milliardaire de 84 ans n'a pas encore commenté les récentes décisions et leurs implications. Des chants hostiles et des messages à l'encontre de Hopp ont été courants depuis longtemps, mais ils provenaient principalement de supporteurs d'autres clubs de Bundesliga jusqu'à présent.

Malgré les efforts du club pour impliquer les supporteurs dans les conversations et éviter de censurer les opinions, le slogan "Wir, die Fans, sind der Club", traduit par "Nous, les supporteurs, sommes le club", cible directement Dietmar Hopp avec le message "Hopp, dégage !". L'atmosphère est tendue à l'approche du match d'ouverture de la Bundesliga de Hoffenheim, alors que les protestations contre Hopp se poursuivent.

Lire aussi: