- Hoffenheim perd le match contre Fulham.

Hoffenheim a livré une piètre performance lors de leur dernier match de préparation avant le début de la nouvelle saison, s'inclinant 0:2 face à l'équipe de Premier League Fulham. L'équipe de Bundesliga a manqué Maximilian Beier, sur le point de rejoindre Borussia Dortmund, et le match s'est terminé par des buts d'Emile Smith-Rowe (33') et Adama Traoré pour les visiteurs devant 9 200 spectateurs à l'arène PreZero.

Plus tôt dans la journée, les deux équipes avaient joué un match amical à huis clos, lors duquel certains joueurs avaient été reposés pour le deuxième match. Beier, qui était sur le point de rejoindre Dortmund, n'avait pas participé à l'un ou l'autre des matchs. Hoffenheim avait annoncé cela avant le coup d'envoi.

"TSG Hoffenheim est, comme il était déjà connu, en pourparlers avancés concernant un transfert de joueur et a donc décidé de ne pas inclure Maximilian Beier dans l'équipe du jour", a déclaré le club sur leur plateforme.

