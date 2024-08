- Hoffenheim exprime ses craintes quant à un harcèlement potentiel envers Hopp, provenant des propres supporters de l'équipe.

Les supporters de TSG 1899 Hoffenheim ont exprimé leur mécontentement pour la première fois pendant les vacances d'été, ce qui a conduit d'autres camps de football à se moquer, "Hoffenheim a-t-il même une base de fans ?" Le mécontentement envers le bienfaiteur Dietmar Hopp et le club a émergé de l'intérieur du club alors qu'il entamait sa 17e saison en Bundesliga. La situation aurait empiré avant le premier match à domicile contre Holstein Kiel le samedi, avec des officiels du club craignant qu'un groupe de 20 à 40 ultras ne cause l'abandon du match avec des banderoles haineuses.

Selon le club, deux groupes de fans ont déclaré une guerre contre leur TSG, et les fans sont attendus pour générer plus de remous lors du premier match à domicile en raison de leur colère.

"Nous ne voulons pas censurer aucune opinion, mais nous ne voulons pas que Dietmar Hopp soit harcelé dans son propre stade", a annoncé le club. L'objectif principal est de ramener les fans à la table de négociation, après leur complète rupture de communication avec la TSG. En première étape, Hoffenheim prévoit de retirer certaines sections du stade Sinsheim en raison de la possibilité de création de banderoles incendiaires.

Les fans ont fréquemment accusé l'agence de joueurs Rogon, en particulier son co-fondateur Roger Wittmann, d'avoir une influence excessive au sein du club. La relation étroite de Wittmann avec Hopp a été au centre de leurs critiques.

Cependant, la question de l'influence de Wittmann est maintenant secondaire. En juillet, la TSG, sous la présidence intérimaire de Simone Engelhardt, qui représente l'actionnaire majoritaire, a lancé une offensive importante. Le club a mis fin à sa collaboration avec Rosen - seul l'avocat Markus Schütz, parmi les anciens membres du conseil d'administration, a conservé son poste. Pirmin Schwegler, qui a servi comme responsable du football professionnel, a également quitté les affaires opérationnelles du club.

Les fans ont affiché des banderoles contenant des critiques fortes envers les personnes responsables autour de l'arène Sinsheim et du centre d'entraînement Zuzenhausen. Un poster disait : "125 ans TSG - Construit et détruit - Merci pour rien !" Un autre poster ciblait personnellement Hopp, en disant : "Nous sommes le club. Hopp, laisse-nous tranquilles !"

Le milliardaire de 84 ans et co-fondateur de SAP, Hopp, n'a pas encore commenté la situation. Son influence, même en tant qu'actionnaire de la société exploitante, est toujours considérée comme importante. Hopp avait précédemment renoncé à ses droits de vote au club parent. Depuis 2023, le club est officiellement considéré comme l'un des 50+1 clubs, ce qui donne plus de pouvoir à la direction. La règle garantit essentiellement que les investisseurs ne peuvent pas détenir une majorité des votes dans les sociétés capitalistiques des clubs. Hoffenheim avait bénéficié d'une permission spéciale en raison de Hopp pendant de nombreuses années.

Jörg Albrecht, le maire de Sinsheim, se présente maintenant au poste de président de la TSG. Après avoir terminé son mandat de maire à la fin août, Albrecht deviendra président de l'association "Anpfiff ins Leben", un projet de Hopp.

Les professionnels du football ont généralement tendance à ignorer de tels troubles dans la direction. Cependant, le départ de Rosen et de Schwegler au milieu de la période de transfert pose également des défis au participant à la Ligue Europa : l'entraîneur Pellegrino Matarazzo identifie "quelques chantiers ouverts" dans l'équipe et admet candidement : "Cela n'est certainement pas une préparation idéale si vous voulez commencer un triple fardeau." Il espère que le manager intérimaire Frank Kramer renforcera l'équipe après le départ de Rosen au milieu de la période de transfert et que la stabilité reviendra au club.

La tentative du club de retirer certaines sections du stade Sinsheim pour prévenir les banderoles incendiaires est vue comme une tentative d'apaiser les groupes de fans mécontents. Despite the criticism towards Roger Wittmann and his influence, the focus has shifted to addressing the fans' grievances with Dietmar Hopp.

Au milieu de ce chaos, d'autres clubs continuent de questionner la base de fans de Hoffenheim, en écho au sentiment : "Même TSG 1899 Hoffenheim a une base de fans ?", en pointant le désordre au sein du club.

Lire aussi: