- Hoffenheim continue de ressentir la pression de Würzburg

En DFB-Pokal, l'équipe de Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim a évité de justesse une défaite humiliante contre l'équipe de quatrième division Würzburger Kickers, l'emportant 5-3 aux tirs au but après un match passionnant qui s'est soldé par un match nul 2-2 après prolongation. Aucun signe de différence de talent n'était visible entre les deux équipes.

Une erreur du gardien remplaçant de Hoffenheim, Luca Philipp, a permis à Würzbourg de prendre l'avantage en début de match, Enes Kuc marquant devant 9 511 spectateurs. Hoffenheim a égalisé grâce à un but contre son camp d'Ebrahim Farahnak.

Le but de Moritz Hannemann a mis le stade de Würzbourg en ébullition à la 100e minute, mais l'égalisation de Marius Bülter à la 107e minute a envoyé le match aux tirs au but. Lors de la séance de tirs au but, Philipp a réalisé un grand arrêt contre le capitaine de Würzbourg, Dominik Meisel.

Würzbourg a profité d'une soirée de coupe palpitante, renforçant ses espoirs de championnat. Cependant, ils n'ont pas réussi à se venger de leur match du premier tour de 2019, où ils avaient également fait match nul 3-3 après prolongation avant de perdre aux tirs au but. Dans une situation similaire, ils ont de nouveau été battus.

Des temps difficiles pour Hoffenheim

La médiocre performance de Hoffenheim a aggravé ses préparatifs difficiles. Après le départ du manager historique Alexander Rosen et de la plupart de son staff, l'équipe de Hoffenheim n'est toujours pas au complet après le transfert de Maximilian Beier à Borussia Dortmund pour 30 millions d'euros.

Philipp, qui remplaçait Oliver Baumann, a mal évalué une passe en retrait routinière de Kevin Akpoguma, permettant à Kuc de marquer en début de match.

Le but contre son camp de Farahnak était inhabituel. Le défenseur, récemment signé de VSG Altglienicke, a dévié accidentellement le tir d'Alexander Prass dans son propre but.

Juste avant la mi-temps, le gardien de Würzbourg, Johann Hipper, a bloqué un tir de Jacob Bruun Larsen sur le poteau. Deux minutes plus tard, le but de Hannemann a été annulé en raison d'une main antérieure.

Créer des occasions est resté un défi pour Hoffenheim. Le retour de Mergim Berisha, absent pendant neuf mois en raison d'une blessure au ligament croisé, a apporté un peu d'espoir. Cependant, c'est lors de la séance de tirs au but que Hoffenheim a finalement réussi à se qualifier pour le tour suivant.

Malgré le match serré, l'équipe de Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim a été critiquée pour sa performance, continuant sa lutte après le départ de son manager.

