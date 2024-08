- Hoffenheim avec " quelques sites ouverts " avant le départ

Après une préparation extrêmement tumultueuse, TSG 1899 Hoffenheim entame la nouvelle saison sans objectif clair et avec de nombreuses interrogations. "Nous n'avons pas encore eu l'occasion de définir un objectif pour cette saison. L'équipe n'est pas encore complète", a déclaré l'entraîneur Pellegrino Matarazzo avant le match d'ouverture du DFB-Pokal vendredi (18h/Sky) contre les Würzburger Kickers.

Des insatisfactions concernant les chantiers dans l'équipe

"Si je suis honnête, il y avait d'autres problèmes plus importants à clarifier. Cela viendra probablement dans les prochaines semaines", a ajouté le quadragénaire. Le départ de presque toute la direction autour du directeur historique Alexander Rosen a retardé les activités de transfert du club de Bundesliga de Bade-Nord. Pour l'instant, le seul nouveau joueur pour le participant à la Ligue Europa est Alexander Prass de Sturm Graz.

Matarazzo a de nouveau exprimé son insatisfaction quant à la planification du personnel avant le premier match de championnat contre l'équipe de ligue bavaroise. "Que de nouvelles recrues puissent seulement être intégrées après la préparation est exactly ce qui est insatisfaisant", a-t-il déclaré. En même temps, il a souligné : "Je sais dans quelle situation nous sommes et nous cherchons des solutions. C'est actuellement ce que c'est - et nous continuons à avancer."

Le retour de Berisha imminent

Ce n'était Certainly pas une préparation optimale, surtout qu'ils commencent un triple fardeau avec la ligue, la coupe et la coupe d'Europe. "Nous avons quelques chantiers ouverts dans l'équipe. Demain le tour commence et les chantiers sont toujours ouverts, surtout en ce qui concerne la position de défenseur central", a expliqué Matarazzo.

En plus de cela, les Kraichgauer doivent faire face à certaines absences dues à des blessures et au départ de l'attaquant national Maximilian Beier (vers Borussia Dortmund). Au moins, le retour de l'attaquant Mergim Berisha est imminent, qui a été absent pendant neuf mois en raison d'une rupture du ligament croisé. Après une conversation avec le médecin de l'équipe et l'entraîneur athlétique, il sera décidé si l'ancien Augsburger sera déjà dans Würzburg ou la semaine suivante pour le début de la Bundesliga contre Holstein Kiel de retour dans l'équipe.

