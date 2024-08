- Hoffenheim assure Hlozek: un triomphe exaltant avant le début de la ligue

À l'approche rapide de la Bundesliga, le TSG 1899 Hoffenheim est toujours à la recherche de son rythme et de sa formation. Leur match nul difficile 2-2 contre Würzburger Kickers au premier tour de la DFB-Pokal, qui a nécessité une séance de tirs au but pour désigner le vainqueur, met en évidence la préparation ardue de l'équipe. Bien que aucun joueur n'ait ouvertement critiqué leur situation, il est clair qu'ils ont eu du mal à se préparer.

Dans une tentative d'améliorer leur effectif, Hoffenheim a réalisé la plus importante signature de l'histoire de leur club. L'attaquant tchèque Adam Hlozek, précédemment joueur de réserve chez Bayer Leverkusen, a rejoint l'équipe pour une estimation de 18 millions d'euros plus des bonus. Ce montant dépasse le prix de transfert de Mergim Berisha, qui avait rejoint le club l'été dernier en provenance de FC Augsburg.

Hlozek est attendu pour contribuer au succès du TSG dès maintenant

La semaine précédant le match d'ouverture de la ligue contre Holstein Kiel, Hlozek a signé un contrat à long terme avec Hoffenheim. Le directeur sportif intérimaire Frank Kramer a eu des mots élogieux pour le nouveau venu, louant Hlozek pour sa force, son agilité, sa physique, ses compétences techniques et sa compréhension tactique. Il a déclaré : "Avec Adam, nous avons gagné un attaquant qui peut aider notre équipe dès maintenant."

Actuellement, l'équipe de l'entraîneur Pellegrino Matarazzo a désespérément besoin d'aide. Les départs clés, notamment celui du joueur national Maximilian Beier (vers Borussia Dortmund) et de Wout Weghorst (rejoignant FC Burnley en prêt), ainsi que la blessure au genou d'Ihlas Bebou, ont laissé des vides importants dans la course à l'Europa League de Hoffenheim.

Cependant, leur confrontation contre l'équipe de Regionalliga Würzburger Kickers a vu quelques développements positifs. Berisha, qui avait été absent pendant neuf mois en raison d'une rupture du ligament croisé, est revenu sur le terrain en tant que remplaçant et a immédiatement suscité de l'enthousiasme. Cela n'a cependant pas suffi à mener Hoffenheim à la victoire, ce qui a abouti à un match nul 2:2 après 120 minutes.

Un ticket pour la gloire avec une erreur

Luca Philipp, qui a remplacé le gardien de but titulaire Oliver Baumann, a finalement remporté la victoire dans un match de tirs au but 5-3 contre Würzburg. Cependant, il y a eu une erreur coûteuse de sa part. En 11e minute, il a laissé un ballon en retrait de Kevin Akpoguma lui échapper sous le pied, offrant à Enes Kuc l'occasion d'ouvrir le score pour Würzburg.

"C'était une victoire difficile", a admis Matarazzo par la suite - sa préparation a été entravée par le départ de la direction et les activités de transfert retardées. "C'estcertainement un sujet", a déclaré le buteur Marius Bülter, mais il a également reconnu que la mauvaise performance avait peu à voir avec les circonstances. "Quand il est temps de marquer des points, nous devons nous concentrer."

L'équipe sait qu'il y aura encore quelques renforts. "Il aurait été mieux s'ils étaient arrivés plus tôt. Nous nous en sortirons", a expliqué le joueur de 31 ans. "Nous sommes tous ravis que la Bundesliga commence et que l'attention se reporte sur le football plutôt que sur les questions périphériques."

