- Hoffenheim a signé l'attaquant du Hertha Berlin, Haris Tabakovic.

Haris Tabakovic quitte Hertha BSC, son équipe de 2. Bundesliga, pour rejoindre Hoffenheim en Bundesliga, comme l'ont annoncé les deux clubs vendredi soir. Aucun détail n'a été communiqué concernant la durée du nouveau contrat du joueur de 30 ans.

Les rumeurs de ce transfert circulaient depuis jeudi, avec divers médias suggérant qu'un accord avait été conclu entre Hertha et Hoffenheim. Avant le match d'Hertha contre Regensburg samedi, l'entraîneur Christian Fiel a admis lors d'une conférence de presse que Tabakovic avait manqué la séance d'entraînement du matin.

Hertha devrait tirer un bénéfice financier de ce transfert

Bien que Tabakovic n'ait pas marqué de buts cette saison, son départ est un coup dur pour le département sportif d'Hertha, selon Fiel, "Ce sont tous des joueurs qui ont encore des ambitions, peut-être des visions différentes. C'est juste du football." Fiel a des alternatives en la personne de Luca Schuler, Florian Niederlechner et Smail Prevljak, et il est confiant qu'ils pourront marquer des buts.

Hertha a besoin d'un coup de pouce financier, car l'équipe de deuxième division traverse des difficultés financières. Les rapports suggèrent que le montant de la transaction pourrait se situer entre 3 millions et 5 millions d'euros, un profit considérable compte tenu du fait que Tabakovic a rejoint Hertha l'été dernier en provenance d'Austria Wien pour environ 500 000 euros et est rapidement devenu un titulaire indiscutable, partageant le titre de meilleur buteur de la ligue avec Christos Tzolis et Robert Glatzel avec 22 buts.

Tabakovic remplacera les chaussures laissées vacantes par les départs de Wout Weghorst et Maximilian Beier à Hoffenheim. "Haris, avec sa présence physique et sa puissance, est un avant-centre classique qui a démontré ses instincts de buteur au fil des ans et dans divers clubs", a déclaré Frank Kramer, directeur sportif intérimaire de Hoffenheim.

