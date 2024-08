- Hoeneß pleure Willi Lemke: " un homme de controverse "

Bayern Munich's honorary president Uli Hoeneß a exprimé ses condoléances suite au décès de son rival de longue date Willi Lemke. "La nouvelle du décès de Willi Lemke m'a attristé", a déclaré Hoeneß dans un communiqué mardi. "Willi Lemke était une figure controversée : tout le monde sait que nous avons souvent débattu et nous sommes souvent opposés. Mais c'était aussi un homme de dialogue, et finalement nous avons trouvé une bonne relation. Il a grandement enrichi la Bundesliga et le football allemand."

Lemke est décédé lundi à l'âge de 77 ans. En tant que manager, il a façonné SV Werder Bremen dans les années 80 et 90 en principal rival sportif de Munich. Personnellement, Hoeneß et Lemke se sont souvent opposés pendant cette période. "Je présente mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis, et à Werder Bremen - le club qui ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans Willi Lemke", a déclaré le manager de longue date de Bayern.

Le président actuel du conseil d'administration de FC Bayern a également exprimé ses condoléances. "FC Bayern partage le deuil avec la famille et les amis, avec Werder Bremen, et avec toute la communauté allemande de football pour Willi Lemke", a déclaré Jan-Christian Dreesen. "Willi Lemke était un homme franc, déterminé qui n'hésitait pas à résister. Il a incontestablement marqué le football allemand."

