- Hoeneß: lutter contre l'"explosion de la concurrence"

Uli Hoeneß a fustigé l'enflure du calendrier footballistique. "Ça ne peut pas continuer comme ça, cette accumulation de compétitions doit être stoppée. Les gens sensés dans ce milieu, et ça inclut de nombreux grands clubs, pensent pareil. À un moment donné, c'est assez", a déclaré le président d'honneur du FC Bayern Munich lors d'un événement parrainé par la société laitière Ehrmann à Rottach-Egern, en référence à un dîner avec des représentants des champions de la Ligue des champions, le Real Madrid.

"Ce que certains fonctionnaires de l'UEFA ou de la FIFA prévoient est de la folie. Ça ne rendra pas le sport meilleur, mais pire, avec des joueurs blessés plus souvent et moins performants, et à la fin, l'intérêt diminuera. Si vous avez des temps forts tous les trois jours, ce n'est plus intéressant", a déclaré Hoeneß. "Nous ferons tout pour contenir cette explosion de compétitions et ne pas les pousser plus loin."

Par exemple, cette saison, le nombre d'équipes dans la Ligue des champions est augmenté de quatre à 36, ce qui entraîne plus de matchs et des revenus plus élevés pour l'UEFA. De plus, la nouvelle Coupe du monde des clubs en 2025 sera disputée pour la première fois avec 32 équipes et un total de 63 matchs aux États-Unis.

