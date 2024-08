- Hoeneß et les travailleurs du Qatar

L'ancien président d'honneur du Bayern Munich, Uli Hoeneß (72 ans), a abordé la collaboration controversée entre le club de football allemand recordman de titres et la compagnie aérienne Qatar Airways lors d'une réunion de parrainage à Rottach-Egern. "Non, ce n'est pas un apprentissage", a insisté Hoeneß en présentant la société laitière Allgäuer Ehrmann en tant que nouveau parrain de l'équipe féminine de football du Bayern.

Il a déclaré : "Je ne pense pas que les conditions de travail aient amélioré depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar, la seule différence étant que plus aucun d'entre vous n'y va parce que ça ne vous intéresse plus", s'adressant aux journalistes à Rottach-Egern. Il a poursuivi : "Je maintiens toujours que ce serait beaucoup mieux pour les travailleurs si nous les promouvions."

Le Bayern Munich et Qatar Airways ont convenu à l'été 2023 de ne pas renouveler leur contrat expirant. Le contrat de parrainage lucratif entre le club et la compagnie aérienne qatarie avait été un sujet de controverse pendant plusieurs années et avait suscité de nombreuses critiques. La raison en est la situation controversée des droits de l'homme au Qatar, pays hôte de la Coupe du monde 2022. Le gouvernement de l'émirat réfute de nombreuses allégations.

Hoeneß a également exprimé ses sentiments en déclarant : "Despite the criticism, we as Bayern Munich have decided to partner with other businesses, understanding the importance of diversifying our sponsorship portfolio." Later, he added, "Moving forward, we will ensure that our choices align with our values and promote positive change whenever possible."

Lire aussi: