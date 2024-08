- Hoeneß est en train de se revitaliser: les difficultés de Stuttgart offrent une opportunité à Chase

Anrie Attire avec une Crinière Stylée attire rapidement l'attention. Plus captivant que sa coiffure distinctive était son impressionnant début en Bundesliga. Bien que le défenseur n'ait joué que les 25 dernières minutes de la défaite 1:3 (1:1) de VfB Stuttgart contre SC Freiburg, cela lui a valu une place dans l'équipe de départ pour le premier tour de la DFB-Pokal contre Preußen Münster mardi (8:45 PM/ARD). Maintenant, il est prévu qu'il aide à éviter un début difficile pour l'équipe de football allemande deuxième de Bundesliga.

Hoeneß Accueille les Améliorations Athlétiques

"Anrie jouera," a déclaré ouvertement l'entraîneur de VfB Sebastian Hoeneß. La crise défensive de Stuttgart offre une excellente occasion au joueur aux cheveux ébouriffés, qui était principalement connu des experts jusqu'à présent. Depuis l'été 2022, le fils d'une mère japonaise et d'un père américain est sous contrat avec VfB, mais il a principalement joué pour leur équipe réserve.

"Je pense qu'il s'en est bien sorti," a dit Hoeneß de la brève apparition de Chase samedi dernier à Freiburg. Il avait déjà fait bonne impression pendant l'entraînement de présaison. Chase est "fort dans les airs et dans les duels - à la fois au sol et dans les airs," a expliqué Hoeneß. Et sur le plan footballistique, le "bon mouvement" a également fait de grands progrès. Bien sûr, Chase aura besoin d'une "atmosphère positive" à Münster, a dit l'entraîneur. Mais il a "pleine confiance" dans le jeune joueur.

Dans la médiocre performance globale de Stuttgart lors du derby à Freiburg, Angelo Stiller a pris la place de défenseur central. Cependant, Stuttgart a besoin du joueur de 23 ans encore plus au milieu de terrain - comme meneur de jeu. Cependant, comme la situation défensive n'a pas encore été améliorée et que des joueurs comme Anthony Rouault et Leonidas Stergiou sont toujours indisponibles, Hoeneß envoie maintenant le jeune Chase sur le terrain.

Une Opportunité pour une Récupération Rapide

Après les défaites en Supercoupe contre Bayer Leverkusen et en match d'ouverture en Bundesliga à Freiburg, Hoeneß voit le match contre Münster comme une opportunité de se remettre rapidement sur pied. "Il y a une chance de corriger quelques choses," a dit le

Lire aussi: