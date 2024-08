- Hockey masculin en finale: " Nous sommes ravis "

Joueurs allemands lèvent leurs crosses en triomphe alors que les champions du monde de hockey se qualifient pour la finale olympique

Les joueurs allemands ont levé haut leurs crosses et se sont étreints dans la liesse : l'équipe masculine de hockey est proche de la consécration olympique après avoir décroché une place en finale. En demi-finale à Paris, l'équipe entraînée par André Henning a battu l'Inde 3:2 (2:1) et affrontera les champions d'Europe des Pays-Bas jeudi (19h00). Douze ans après leur dernier titre à Londres, l'équipe masculine allemande de hockey avait pour objectif principal de remporter l'or olympique. Ils ont déjà décroché une médaille d'argent.

"We are overjoyed," a déclaré Niklas Wellen. "We didn't play a great game, that's clear. It's a testament to our strength to win despite not being at our best. I believe that's what defines us." Le joueur de 29 ans a également déclaré : "Nous allons célébrer pendant une heure, puis nous reposer et trouver comment battre les Pays-Bas."

À Tokyo il y a trois ans, l'équipe allemande est repartie sans médaille et a subi une défaite particulièrement amère contre l'Inde en match pour la médaille de bronze après avoir mené. En France, ils ont réussi à se venger de cette défaite grâce à des buts de Gonzalo Peillat (18e minute), Christopher Rühr (27e minute, penalty) et Marco Miltkau (54e minute). Les buts de l'Inde ont été marqués par Harmanpreet Singh (7e minute) et Sukhjeet Singh (36e minute).

La défense allemande sous pression

La défense allemande a été sous pression dès le début au Stade Yves-du-Manoir et a dû défendre plusieurs corners de penalty. Le capitaine de l'Inde, Harmanpreet Singh, a envoyé plusieurs tirs dangereux vers le but dès le début. Sur la cinquième tentative, le gardien de but Jean-Paul Danneberg n'a pas pu empêcher un but sur une balle déviée. En première période, l'Allemagne a eu du mal à créer des occasions offensives avec seulement 34% de possession de balle et trop d'erreurs individuelles.

En phase de poules, l'Allemagne a remporté la victoire de groupe avec quatre victoires en cinq matchs et a ensuite battu l'Argentine 3:2 en quarts de finale. Contre les huit fois champions olympiques de l'Inde, Peillat a égalisé avec un tir puissant depuis un corner de penalty. Rühr a ensuite converti un penalty. À ce moment-là, l'avantage était quelque peu flatteur.

L'avantage de l'Allemagne a été rapidement menacé au début de la deuxième période. L'Inde a généré de la pression grâce aux corners de penalty, avec Sukhjeet Singh qui a marqué l'égalisation. Après cela, les Asiatiques, qui s'étaient qualifiés pour les quarts de finale malgré avoir joué une grande partie du match à effectif réduit, se sont repliés dans leur propre moitié de terrain. Justus Weigand a manqué la meilleure occasion de marquer le troisième but - jusqu'à ce que Miltkau réussisse finalement juste avant la fin.

Les Pays-Bas affronteront l'Allemagne en finale olympique après avoir remporté le titre européen. Malgré un match perfectible, l'Allemagne est déterminée à surmonter les Pays-Bas et à remporter le titre olympique qu'elle vise depuis sa dernière victoire à Londres.

