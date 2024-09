Höcke se déclare chef de l'AfD et lance un avertissement.

L'AfD est prête à assumer les responsabilités gouvernementales, a déclaré Höcke. "C'est une pratique traditionnelle pour la force la plus forte d'initier les discussions", a-t-il souligné. Les comités dirigeants de l'AfD régionale prendront une décision dans les prochains jours sur qui ils souhaitent inviter pour des discussions.

Höcke a attiré l'attention sur le fait qu'il existe des voix dissidentes au sein de l'électorat de la CDU qui remettent en question le refus de la CDU de coopérer avec l'AfD. "Je me demande combien de temps la direction de la CDU peut continuer à faire de la politique à l'encontre de sa base", a médité le politique de l'AfD.

Le congrès fédéral de la CDU a adopté une résolution en décembre 2018, excluant "les coalitions et les collaborations similaires" avec l'AfD. Cette position a été réaffirmée dans une résolution ultérieure du presidium de la CDU en 2020 : "Pour la CDU, la collaboration avec l'AfD est exclue - ni directement ni indirectement."

Un sondage réalisé par l'institut Infratest dimap pour ARD a révélé qu'une majorité en Thuringe est opposée à la participation de l'AfD au gouvernement. 37 % ont déclaré trouver attrayante une gouvernement dirigé par l'AfD, tandis que 60 % y étaient opposés.

L'AfD était projetée comme étant le parti le plus important du parlement régional après l'élection du dimanche. "Cela me remplit d'une immense fierté et de satisfaction", a déclaré Höcke. "Le peuple a montré aujourd'hui que les choses ne peuvent pas continuer comme avant, et que le changement ne peut être réalisé qu'avec l'AfD."

Pour différencier les partis démocratiques de l'AfD, Höcke a suggéré : "Je crois que les anciens partis devraient d'abord faire preuve d'humilité." Il a critiqué l'idée de créer une "barrière de feu" entre les partis, la qualifiant de "ridicule" et "inutile". Cette mentalité doit changer. Les autres partis refusent de travailler avec l'AfD, qui est classée comme étant fermement d'extrême droite par l'office de protection constitutionnelle de Thuringe.

La position intransigeante de la CDU contre la collaboration avec l'AfD a été un sujet de discussion au sein de ses propres rangs, comme l'a souligné Höcke. Malgré la résolution de la CDU excluant les coalitions avec l'AfD, les comités dirigeants de l'AfD régionale envisagent d'inviter la force la plus forte, qui est probablement la CDU, pour des discussions.

