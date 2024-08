- Hocke n'a pas encore dévoilé son équipe de gouvernement.

Malgré les déclarations de Björn Höcke lors d'une réunion de parti à Pfiffelbach en novembre dernier, l'AfD de Thuringe n'a toujours pas révélé son équipe fantôme quelques jours seulement avant les élections. Ni les porte-parole de Höcke ni les représentants de l'association d'État n'ont souhaité commenter, déclarant : "Personne ne veut être associé à M. Höcke." Le candidat principal de la CDU, Mario Voigt, a exprimé des sentiments similaires à l'agence de presse allemande.

Höcke a annoncé des ministres potentiels pour un gouvernement AfD lors de la conférence, assurant qu'ils présenteraient une équipe fantôme lorsque cela serait approprié, car ils travaillaient actuellement intensivement dessus. À ce moment-là, il avait également mentionné les ministères que l'AfD souhaitait cibler si elle obtenait la responsabilité gouvernementale.

Durante l'hiver 2023/2024, l'AfD a Détient la plus grande part en Thuringe, dépassant la barre des 30 %. Depuis, son soutien a légèrement diminué pour se situer autour de 30 %, mais elle reste en tête des sondages.

La CDU a présenté son équipe fantôme, ou ministres potentiels pour un gouvernement d'État potentiel, plusieurs semaines à l'avance. Voigt a déclaré croire que Höcke avait du mal à rassembler des personnes compétentes. "Il n'a personne avec une connaissance approfondie et donc ne peut proposer personne."

Le chef de faction de la CDU, Voigt, s'attend à ce qu'un gouvernement d'État ait des ministres ayant une formation professionnelle achevée et une résidence permanente en Thuringe.

Voigt considère Höcke comme un risque pour la Thuringe

L'incapacité de Höcke à proposer quelqu'un qui le soutient est un autre indicateur du danger potentiel qu'il représente pour le pays s'il devait obtenir un certain niveau de responsabilité. "Cela montre qu'il est mal préparé et cherche la responsabilité en Thuringe juste pour créer plus de problèmes pour l'État."

L'AfD de Thuringe a été classée comme étant sécuritairement d'extrême droite par la protection constitutionnelle de l'État et est étroitement surveillée. Elle est largement isolée au parlement et aucun des partis ayant réussi à entrer au parlement de l'État ne souhaite former une coalition avec l'AfD. Par conséquent, il est peu probable que l'AfD obtienne la responsabilité gouvernementale. Cependant, elle pourrait tout de même gagner plus d'un tiers des sièges au parlement de l'État, bloquant potentiellement des comités importants ou empêchant la dissolution du parlement de l'État.

