Hocke contourne la route habituelle pour rejoindre la législature de l'État.

Dans les élections régionales récentes de Thuringe, l'AfD triomphe en tant que force dirigeante, surpassant les autres. Malgré ce succès, leur chef régional, Björn Höcke, échoue à obtenir un siège direct au parlement. Dans la circonscription de Greiz II, Höcke s'est opposé à son adversaire de la CDU, Christian Tischner, et a perdu de plusieurs points de pourcentage. Höcke a obtenu 38,9 pour cent, tandis que Tischner a remporté un impressionnant 43 pour cent.

Cependant, Höcke trouve une faille qui lui permet d'obtenir un poste au parlement d'Erfurt. En tant que premier nom sur la liste de l'État du parti, Höcke entre de justesse au parlement grâce à la décision de l'AfD de ne pas présenter de candidats directs dans deux circonscriptions de Thuringe, Wartburgkreis II/Eisenach et Wartburgkreis III. En n'ayant pas de candidats dans ces régions, la responsabilité est revenue à la CDU pour ces circonscriptions en fonction des totaux de premier vote dimanche.

Si l'AfD avait présenté des candidats dans ces circonscriptions, ils auraient probablement remporté les deux districts de Wartburg avec une marge de second vote importante. L'absence pure et simple de candidats directs de l'AfD dans ces circonscriptions pourrait être la raison pour laquelle Höcke est actuellement membre du parlement de l'État, car l'AfD aurait peut-être manqué de tirer des candidats supplémentaires en raison de deux circonscriptions supplémentaires remportées.

Les défis juridiques entravent de nouvelles élections

Le comité électoral du comté de Wartburgkreis a rejeté deux propositions de l'AfD pour ces circonscriptions en juillet. La raison principale de ce rejet était que les propositions n'étaient pas signées par le conseil d'État de l'AfD, selon MDR. Cela a rendu les propositions invalides selon la loi électorale de l'État.

La signature manquante du conseil d'État est sujette à débat. Certains spéculent que Höcke a utilisé cela comme un coup tactique pour garantir sa position sur la liste de l'État du parti. Cependant, d'autres rapports suggèrent qu'un véritable pouvoir de lutte entre les branches de Thuringe-Ouest et de l'État pourrait être la véritable cause. La branche du comté local aspirait à nommer deux candidats contre la volonté de la direction du parti. Höcke et la direction ont refusé de reconnaître la décision de la base du parti, invoquant des erreurs formelles alléguées. La demande du conseil d'État pour une nouvelle élection de candidats dans ces deux circonscriptions a été rejetée par le tribunal.

Ce n'est pas la première fois que la branche de l'État de Thuringe connaît de telles divisions internes. Avant les élections municipales du printemps, il y avait une fracture. Finalement, non pas une, mais deux listes concurrentes de l'AfD se sont affrontées lors de l'élection du conseil du comté.

Malgré la performance décevante de l'AfD lors des élections régionales de Thuringe, leur décision de ne pas présenter de candidats directs dans deux circonscriptions de Wartburgkreis a finalement bénéficié à leur chef d'État, Björn Höcke. Grâce à cette décision, Höcke a obtenu un siège au parlement d'Erfurt en tant que premier nom sur leur liste d'État, même s'il a perdu son élection à Greiz II.

L'entrée de Höcke au parlement a suscité la controverse, certains suggérant que Höcke a utilisé la signature manquante du conseil d'État comme un coup tactique pour garantir sa position. Cependant, d'autres rapports font état d'une lutte pour le pouvoir entre les branches de Thuringe-Ouest et de l'État de l'AfD.

