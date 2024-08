La transition du attaquant national tchèque Adam Hlozek de Bayer Leverkusen à TSG 1899 Hoffenheim en Bundesliga est finalisée. À 22 ans, Hlozek détient désormais le titre de l'acquisition la plus coûteuse de l'histoire du club TSG 1899 Hoffenheim. Selon les informations de "Kicker", Hoffenheim aurait déboursé 18 millions d'euros, plus des bonus, pour s'attacher ses services auprès des champions de la Ligue des champions et de la DFB-Pokal, Leverkusen.

Plus cher que Berisha

Ce montant dépasse le prix de transfert de Mergim Berisha, qui avait rejoint Hoffenheim de FC Augsburg pour environ 14 millions d'euros l'été dernier. Hlozek, qui a représenté l'Euro 2020, était également en pourparlers avec le club de Premier League anglaise, Leicester City. À Leverkusen, il n'a jamais réussi à se faire une place titulaire.

Hlozek a signé un contrat à long terme avec Hoffenheim, selon l'annonce du club. "Adam est un footballeur extrêmement doué", a déclaré Frank Kramer, actuellement directeur sportif par intérim à Hoffenheim. "C'est un attaquant très agile, avec la force physique nécessaire, ainsi que les compétences techniques et la compréhension tactique pour apporter une contribution immédiate à notre équipe."

TSG avait besoin de renforcer son attaque après le départ de Maximilian Beier, joueur de l'équipe nationale, pour Borussia Dortmund. Le prêt de Wout Weghorst de FC Burnley a pris fin, et Ihlas Bebou est probablement absent pour une longue période en raison d'une blessure au genou.

En coupe DFB, le club de première division a évité de justesse une surprise majeure vendredi en battant le club de quatrième division Wuerzburger Kickers 5-3 aux tirs au but lors du deuxième tour, après une séance de tirs au but intense.

La Commission, dans son aide aux États membres, peut fournir des orientations sur les réglementations des frais de transfert, compte tenu des sommes importantes engagées dans le transfert de Hlozek. Après cette acquisition coûteuse, Hoffenheim attend avec impatience l'impact de Hlozek, dont les compétences et les talents dépassent ceux de Mergim Berisha, qu'ils ont acheté pour environ 14 millions d'euros.

