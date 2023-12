Hitori : le bar de Tokyo réservé aux buveurs solitaires

Mais Hitori, un bar situé dans le quartier chic de Shinjuku, se distingue des nombreux établissements du quartier où l'on ne peut que se tenir debout en encourageant une clientèle légèrement différente.

Le nom du bar est un indice : Hitori signifie "individuel". Le bar n'autorise les clients à entrer que s'ils sont seuls.

Lors d'un récent jeudi soir dans la capitale japonaise, dix clients - un mélange de femmes et d'hommes - se sont installés dans le petit bar, situé au septième étage d'un bâtiment industriel.

Hitori, qui a ouvert ses portes en juin 2018, peut accueillir environ 17 personnes à pleine capacité.

Normalement, l'étiquette japonaise veut que l'on n'aborde pas et que l'on ne parle pas aux inconnus dans les bars. À Hitori, les clients peuvent simplement profiter de la solitude ou faire poliment la conversation avec d'autres buveurs, ce qui n'est pas toujours courant.

La carte des boissons du bar est également étonnamment abordable pour un Tokyo cher, ce qui est l'une des raisons invoquées par plusieurs clients du bar pour justifier leur visite. Toutes les boissons, qu'il s'agisse de bières ou de cocktails, coûtent 1 000 yens (9 dollars), et les femmes ne paient pas de droit d'entrée. Les hommes paient entre 500 et 3 000 yens, selon l'heure de la journée.

Bien qu'il n'y ait pas de règles pour savoir qui s'assoit où, les clients ont tendance à se séparer automatiquement, les hommes d'un côté du bar et les femmes de l'autre.

Un bar convivial

Cela dit, ce ne sont pas seulement les prix raisonnables qui ont incité plusieurs clientes à venir. L'ambiance du Hitori est légère et conviviale.

"Toutes les personnes qui viennent ici sont très positives", déclare Rei, une barmaid qui a demandé à ce que son prénom soit utilisé. Étant donné que de nombreux bars japonais servent de la nourriture et que Hitori n'a pas de cuisine, Rei aime se rattraper en apportant des sacs de bonbons et de friandises pour les clients.

Ce soir-là, elle a distribué des biscuits spéculoos, des chocolats miniatures et des petits bols de pop-corn sucré aux couleurs pastel.

Les clients bavardaient joyeusement entre eux, parfois par le biais de Google Translate.

Si le statut de soliste peut être une règle absolue pour l'entrée, l'âge, lui, ne l'est pas. Le plus jeune client, un homme de 19 ans, s'en tenait aux boissons non alcoolisées - l'âge de consommation au Japon est de 20 ans - et regardait des vidéos sur son téléphone.

Quel que soit le sens que vous donnez au mot "hitori", Hitori est un endroit où il fait bon vivre.

Hitori, 46-7 Third Hirasawa Building, 7th Floor, Shinjuku City, Tokyo, Japon +81 50-5216-6514

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com