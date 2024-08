- Hinze, l'as du train-bike, est malchanceux: aucune médaille au keirin.

Emma Hinze s'est poussée jusqu'à la limite à 67 km/h, mais le chemin vers une médaille était trop éloigné. Le rêve de remporter une médaille en épreuves individuelles reste inassouvi pour la huit fois championne du monde en cyclisme sur piste aux Jeux olympiques. Hinze a dû se contenter de la cinquième place en finale du Keirin au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, tandis que sa coéquipière Lea Sophie Friedrich était éliminée en demi-finales.

"Nous avions deux coureuses, Lea et Emma, qui pouvaient prétendre à des médailles. Toutes deux n'ont pas été assez régulières dans les courses cruciales. Cela a coûté à Lea une place en finale et à Emma une médaille parce qu'elles n'ont jamais vraiment été dans la course", a déclaré l'entraîneur national Jan van Eijden.

Au lieu de cela, la médaille d'or est allée à Ellesse Andrews de Nouvelle-Zélande, devant Hetty van de Wouw des Pays-Bas et Emma Finucane de Grande-Bretagne. Hinze et Friedrich, qui ont remporté le bronze en sprint par équipes au début de la compétition, ont toujours l'occasion de remporter une médaille en sprint individuel dimanche. À Tokyo également, elles n'ont pas remporté de médaille en Keirin et en sprint individuel.

"Elles sont toutes les deux en bonne forme. Elles ont le potentiel pour être en tête. Une médaille est l'objectif", avait déclaré van Eijden avant les courses cruciales. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Hinze a été dépassée en finale, tandis que Friedrich avait laissé ses chances s'échapper en demi-finales en étant coincée.

Kristina Vogel était la dernière Allemande à remporter une médaille individuelle en cyclisme sur piste, remportant l'or en sprint à Rio de Janeiro il y a huit ans. Depuis, Hinze et Friedrich ont dominé la compétition aux Championnats du monde, surtout en Keirin. Cependant, elles n'ont pas réussi à reproduire leur succès aux Jeux olympiques.

Les sprinteurs allemands masculins sont également une source de préoccupation. Aucun d'entre eux n'a atteint les 16 meilleurs, le jeune Luca Spiegel de 20 ans et Maximilian Dörnbach ayant tous deux été éliminés au premier tour malgré un nouveau record allemand.

