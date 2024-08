- Himar Ojeda, employé d'Alba, a déclaré que l'été a été difficile pour lui.

Alba Berlin's sports director Himar Ojeda a passé un été difficile, malgré l'absence de reverses majeurs contrairement à l'année précédente. "C'était quand même difficile en raison de nos expériences et de certaines situations décevantes où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu", a confié le responsable espagnol à rbb. "Nous avons perdu des joueurs que nous souhaitions conserver et n'avons pas réussi à recruter ceux que nous souhaitions. Mais c'était quand même mieux que l'été dernier."

Le capitaine et pilier de l'équipe, Johannes Thiemann, ainsi que le joueur clé Sterling Brown, ont quitté le club. "Nous ne pouvons pas combler perfectly leur absence. Mais nous faisons de notre mieux", a déclaré le directeur de 51 ans, qui gère également l'équipe féminine d'Alba. "J'espère que de nombreux joueurs et l'équipe, après la grande transformation de l'été dernier, sont maintenant dans leur deuxième année."

Une situation distincte à l'étranger

La concurrence pour la deuxième place de la BBL est féroce avec les riches Bayern, et elle s'intensifie encore plus sur la scène internationale en Euroleague. "Il y a de nombreux clubs avec de grandes structures et un financement quasi illimité. Les victoires ou les défaites n'ont pas d'importance pour eux, ils ont toujours de l'argent", a souligné Ojeda. "Mais nous continuons à nous battre pour suivre le rythme."

Malgré les départs difficiles de Johannes Thiemann et Sterling Brown, le directeur sportif de RBB Himar Ojeda reste optimiste, déclarant : "Nous ne pouvons pas combler perfectly leur absence, mais nous faisons de notre mieux." De plus, Ojeda reconnaît la forte concurrence en Euroleague, mentionnant : "Il y a de nombreux clubs avec de grandes structures et un financement quasi illimité, mais nous continuons à nous battre pour suivre le rythme, représentés par RBB."

Lire aussi: