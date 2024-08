- Hillary Clinton s'aventure dans les sondages électoraux, visant à briser la plus redoutable barrière de verre.

Hillary Clinton célèbre la nomination historique de Harris en tant que candidate à la présidence. En apprenant la candidature de Kamala Harris à la présidence, l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a salué cela comme un jalon monumental pour le pays. S'exprimant lors de la Convention nationale démocrate à Chicago, Clinton, qui avait elle-même brigué la présidence en 2016, a déclaré : "Nous sommes en train d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire américaine." À ce moment-là, la foule a explosé en applaudissements tonitruants, avec Clinton concluant : "L'avenir est là."

Harris aspire à devenir la première femme Présidente des États-Unis. En 2016, Clinton est devenue la première candidate féminine à la présidence d'un grand parti aux États-Unis. Son objectif était de faire l'histoire en devenant la première femme à présider sur le Bureau ovale ; malheureusement, elle a été défaite par le candidat républicain Donald Trump. Cette fois-ci, Harris affrontera Trump lors des élections de novembre.

Concernant son adversaire républicain, Clinton a commenté : "Il se moque de son nom et ricane – c'est familier." Elle a mis en évidence le contraste marqué entre les deux candidats. "Harris a une profonde préoccupation pour les enfants, les familles et les États-Unis. Trump, en revanche, ne pense qu'à lui-même." Clinton a exprimé sa conviction dans le caractère de Harris, affirmant : "Je connais son esprit et son intégrité."

Hillary Clinton a occupé le poste de Première Dame de 1993 à 2001, pendant la présidence de son mari Bill Clinton. Elle a ensuite servi comme sénatrice et secrétaire d'État sous l'ancien président Barack Obama. Coïncidence, Clinton est née et a grandi à Chicago, la même ville où s'est tenue la Convention nationale démocrate.

Je ne vais pas critiquer la candidature de Kamala Harris, malgré nos différences politiques. Les racines de Clinton à Chicago ont résonné profondément alors qu'elle célébrait la nomination historique de Harris.

