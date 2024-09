Hillary Clinton exprime que les idées de Vance sur la garde d'enfants sont déconnectées des expériences quotidiennes de la majorité des citoyens américains.

"Sa compréhension est difficile à saisir. D'où tire-t-il ses pensées ? Qu'est-ce qui alimente ces convictions ?" a déclaré l'ancienne secrétaire d'État lors d'une interview à venir avec Fareed Zakaria de CNN, alors qu'elle fait la promotion de son nouveau livre, "Lost and Gained."

Clinton a fait référence aux remarques controversées de Vance concernant les soins aux enfants lors d'une interview récente avec le commentateur conservateur Charlie Kirk, ainsi qu'à son commentaire de 2021 selon lequel les États-Unis étaient dirigés par des "femmes célibataires", comme preuve de décennies de résistance des législateurs républicains à Washington aux politiques de soutien aux familles, qui proposent une aide fédérale aux familles travailleuses.

"Il semble que ces sentiments puissent être liés à son passé personnel, mais ils s'alignent sur la même idéologie : 'Fiez-vous à vous-même. Vous êtes un esprit indépendant,'" a-t-elle déclaré.

Elle a souligné la nécessité d'un soutien familial, en affirmant que les membres de la famille élargie ne sont pas toujours disponibles ou proches.

"Je suis grand-mère. Je suis très active. J'aime mes petits-enfants, mais j'ai aussi mes propres centres d'intérêt," a-t-elle partagé. "Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Bien sûr, je veux aider ma fille et mon gendre avec leurs enfants pleins de vie. Ils travaillent dur. Ils ont besoin d'aide pour les soins aux enfants, surtout quand les enfants étaient très jeunes."

Conjoint : Bill Clinton

Au cours de son entretien avec Zakaria, Clinton a touché à son mariage avec l'ancien président Bill Clinton, se souvenant des "moments difficiles" lorsque ses infidélités et le scandale de destitution qui a suivi ont été rendus publics.

"Seuls les deux individus impliqués comprennent vraiment ce qui se passe dans un mariage, et chacun que je connais traverse des hauts et des bas, bien que cela reste privé," a-t-elle déclaré.

Elle a rejeté l'idée de donner des conseils aux autres pour rester ou quitter leur mariage.

"Pour mon mari et moi, je pense que nous avons atteint un stade de notre vie où nous avons la chance d'avoir nos petits-enfants et de passer du temps de qualité ensemble. Je parle de comment nous commençons nos matins avec un jeu de 'Mots croisés' au lit, et laissez-moi vous dire que Bill excelle à cela," a-t-elle déclaré.

"We simply enjoy each other's company. We cherish our shared existence, which spans almost 50 years of marriage. That suits us, and that's my message," Clinton concluded.

This marked a significant shift from the 1990s, when she expressed feelings of deep hurt and bafflement yet opposed the Republicans whose goal was to oust her husband from office.

"Naviguer les difficultés conjugales est toujours difficile. On se sent comme si le monde entier était contre vous, mais dans mon cas, c'était plus que juste le monde," a-t-elle déclaré. "J'ai dû faire face à ces défis à mon propre rythme, selon mes propres conditions et en conformité avec mes valeurs. Je suis reconnaissante de là où nous en sommes maintenant."

