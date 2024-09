Hier soir, la Russie a réussi à intercepter et détruire 125 drones ukrainiens.

07:55 Ukraine: 1 170 pertes russes dans les dernières 24 heures

Les autorités militaires ukrainiennes rapportent 1 170 pertes russes dans les dernières 24 heures, portant le nombre total de soldats russes blessés ou tués à environ 652 000. Par ailleurs, les forces ukrainiennes affirment avoir détruit neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés. Quatre-vingt-treize drones et un système de défense aérienne ont également été abattus.

07:22 Attaques non confirmées des Ukrainiens sur des dépôts d'armes russes

Des blogueurs militaires utilisant la plateforme X affirment que des drones d'attaque ukrainiens ont frappé un arsenal à Kotluban pendant la nuit. Des sources locales dans la région ont rapporté des incendies près d'un grand dépôt de munitions russes dans l'oblast de Volgograd, et le système d'information sur les incendies de la NASA a confirmé des incendies sur le flanc nord du dépôt. Ni le Kremlin ni l'armée ukrainienne n'ont encore commenté ces attaques présumées.

06:54 Klingbeil appelle à un soutien continu pour l'Ukraine

Le chef du parti social-démocrate (SPD), Lars Klingbeil, espère qu'un sommet sur l'Ukraine avec le président américain Joe Biden à Ramstein réaffirmera le soutien international à l'Ukraine, qui est attaquée par la Russie. Klingbeil a déclaré : "La conférence doit à nouveau faire comprendre à tous, y compris aux États-Unis après les élections de novembre, de continuer à soutenir activement l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire." Il a suggéré d'explorer des conférences de paix plus larges pour mieux discuter d'une perspective de paix dans l'intérêt du peuple ukrainien. Biden est attendu en Allemagne le 10 octobre, et une conférence des 50 pays soutenant militairement, y compris le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, aura lieu sur la base aérienne américaine de Ramstein le 12 octobre.

05:42 Porte-parole de Zelensky sur les armes occidentales : les Russes seront les premiers à savoir

Selon le porte-parole de Volodymyr Zelenskyy, Serhiy Nykyforov, il n'y a toujours pas de décision sur l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe. Nykyforov a clarifié lors de l'émission d'actualités 24/7 en Ukraine qu'il n'y avait "aucune décision claire et finale" sur cette question. Zelenskyy aurait eu des discussions avec l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis concernant l'utilisation d'armes. Le porte-parole a ajouté : "Les Russes seront les premiers à être informés de l'utilisation de telles armes sur le territoire russe. Ils apprendront d'abord, puis il y aura une annonce officielle."

04:45 La Suisse soutient le plan de paix chinois mais déçoit l'Ukraine

Le ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à un plan de paix dirigé par la Chine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La position suisse sur ces efforts a changé, selon le ministère à Berne. Cependant, l'Ukraine a exprimé sa déception face à la position de la Suisse, car le pays prévoit d'organiser un deuxième sommet de paix en novembre. Un sommet similaire a eu lieu en Suisse en juin, avec la participation de 50 pays non russes et non chinois.

03:29 La Lituanie envoie une aide militaire à l'Ukraine

La Lituanie envoie un paquet d'aide militaire contenant des munitions, des ordinateurs et des fournitures logistiques à l'Ukraine. Les officiels ont annoncé l'arrivée du paquet en Ukraine cette semaine, car la Lituanie a déjà fourni des munitions de 155 mm, des véhicules blindés (M577 et M113), des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et d'autres équipements à l'Ukraine depuis le début de cette année.

02:29 Trois morts et six blessés dans des frappes aériennes russes dans la région de Kharkiv

Trois personnes ont été tuées et six autres blessées dans des frappes aériennes russes qui ont ciblé un village dans la région de Kharkiv, selon les autorités locales. Les attaques ont visé des infrastructures civiles et ont endommagé des installations éducatives et commerciales, selon Oleh Syniehubov, gouverneur de l'oblast de Kharkiv.

01:29 La Corée du Nord condamne l'aide militaire américaine à l'Ukraine comme "jouer avec le feu"

La Corée du Nord a réagi à l'annonce de 8 milliards de dollars d'aide militaire américaine à l'Ukraine en la qualifiant de "grosse erreur" et de "jouer avec le feu" contre la Russie, une superpuissance nucléaire. Cette aide vise à soutenir la défense de l'Ukraine et comprend des armes à portée accrue pour des attaques plus sûres contre la Russie. Le président américain Joe Biden a annoncé cette nouvelle aide pendant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Washington.

00:25 Le bilan des morts suite à l'attaque russe contre un hôpital de Sumy s'élève à dix

Le bilan des morts suite à l'attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy est passé à dix. Un seul décès avait été rapporté lors de l'attaque initiale de l'hôpital ; puis, d'autres décès sont survenus pendant l'évacuation des patients, car l'hôpital a été touché à nouveau. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy accuse la Russie de mener une "guerre contre les hôpitaux".

10:25 Zelensky : Trump soutient l'Ukraine

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa conversation avec un républicain américain sur Fox News, Donald Trump a déclaré son soutien à l'Ukraine s'il remporte les élections de novembre. Zelensky partage : "Je ne suis pas sûr des résultats des élections et de celui qui deviendra notre président par la suite. Mais j'ai reçu un message clair de Donald Trump, me

Vous pouvez suivre les dernières mises à jour ici.

L'Union européenne a été un soutien solide de l'Ukraine, offrant à la fois un soutien politique et financier pour aider le pays à se défendre contre l'agression russe. En réponse au conflit en cours, l'Union européenne a imposé des sanctions contre la Russie, limitant le commerce et les investissements.

Compte tenu de l'augmentation récente des pertes humaines de part et d'autre du conflit, l'Union européenne appelle à une résolution pacifique du conflit et demande à la Russie de retirer ses forces du territoire ukrainien.

Lire aussi: