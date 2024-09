Hier, 165 engagements ont été observés, selon le rapport de l'état-major ukrainien à 09:57.

Au cours des 24 dernières heures, l'armée ukrainienne a documenté environ 165 incidents de conflit, un tiers d'entre eux ayant eu lieu dans la ville disputée de Pokrovsk, dans le Donbass. Selon le rapport, les forces russes ont mené 73 attaques aériennes sur des sites stratégiques et des populations civiles, utilisant 124 bombes guidées et sept missiles. De plus, les forces d'invasion ont effectué plus de 4700 attaques, dont 179 avec des lance-roquettes multiples, et ont libéré plus de 1700 drones kamikazes. Les forces aériennes et terrestres ukrainiennes ont répliqué par six attaques sur des zones contenant du personnel, des armes et de l'équipement ennemi.

09:37 Ukraine : Mort tragique d'un juge de la Cour suprêmeUn juge de haut rang, offrant de l'aide humanitaire aux habitants d'un village de la région de Kharkiv, a été tragiquement tué dans une attaque de drone sur son véhicule civil. Les rapports du bureau du procureur régional indiquent que l'attaque de drone a visé le SUV conduit par le juge Leonid Loboyko. Trois femmes supplémentaires dans le véhicule ont été blessées. L'Ukraine enquête activement sur d'éventuels crimes de guerre et homicides.**

08:55 L'Ukraine signale des dommages importants et des blessures à SaporizhzhiaLes autorités ukrainiennes rapportent des dommages importants aux structures civiles à Saporizhzhia, une grande ville industrielle dans le sud du pays, suite à des frappes aériennes russes intenses. Au moins sept personnes ont été blessées, selon le chef de l'administration régionale Ivan Fedorov, tandis que certaines personnes pourraient encore être coincées sous les décombres. Plus de dix raids aériens ont eu lieu et plusieurs incendies ont été signalés.**

08:27 La Russie affirme avoir abattu 125 drones ukrainiensLes forces russes affirment avoir intercepté et abattu 125 drones ukrainiens la nuit précédente. Le ministère de la Défense a rapporté que les drones ont été abattus par les défenses aériennes russes dans différentes régions, sans faire de victimes signalées. Dans la région de Volgograd, 67 drones ont été abattus, 17 chacun dans les régions de Belgorod et de Voronèzh, et 18 drones dans la région de Rostov.**

07:42 L'état-major ukrainien signale plus de 1100 pertes russes au cours des 24 dernières heuresL'état-major ukrainien a rapporté 1170 pertes russes au cours des 24 dernières heures, soit environ 652 000 soldats blessés et morts à ce jour. Les Ukrainiens ont également rapporté la destruction de neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés, ainsi que 93 drones abattus et un système de défense aérienne endommagé pendant la même période.**

07:22 Les analystes militaires rapportent que des drones ukrainiens ont visé un dépôt de munitions russesDes analystes militaires sur la plateforme X ont rapporté que des drones ukrainiens ont touché un dépôt d'armes à Kotluban pendant la nuit. Des sources locales affirment des incendies près de l'importante réserve de munitions russe dans l'oblast de Volgograd, et le système d'information sur les incendies de NASA a également rapporté des incendies sur le flanc nord du dépôt. Aucun statement officiel du Kremlin ou de l'état-major ukrainien n'a encore été fait à ce sujet.**

06:54 Klingbeil plaide en faveur d'un soutien continu à l'UkraineLe dirigeant du SPD allemand, Lars Klingbeil, espère que le prochain sommet sur l'Ukraine avec le président américain Joe Biden à Ramstein démontrera une forte solidarité avec le pays attaqué par la Russie. Il a déclaré : "La conférence doit une fois de plus communiquer que tout le monde, y compris les États-Unis après les élections de novembre, est tenu de continuer à aider activement l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire." La réunion doit également explorer "comment les futures conférences de paix peuvent être élargies pour établir finalement une perspective de paix dans l'intérêt des Ukrainiens." Biden est prévu pour visiter l'Allemagne le 10 octobre, et la réunion au plus haut niveau des 50 pays soutenant militairement aura lieu sur la base aérienne américaine de Ramstein le 12 octobre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est également prévu pour participer.**

05:42 Le porte-parole de Zelensky sur l'approbation des armes : la Russie sera informée en premierLe porte-parole du président ukrainien a souligné qu'aucune décision finale n'a été prise quant à l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe. Serhiy Nykyforov a précisé qu'il n'y avait "aucune décision définitive et claire" sur ce sujet. Cependant, Zelensky a eu des conversations avec des parties potentiellement influentes telles que l'Italie, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le porte-parole de Zelensky a ajouté : "Il est important de reconnaître que les Russes seront informés avant de donner l'autorisation d'intervenir profondément sur le territoire russe. Ils seront informés en premier, puis une annonce officielle suivra."**

04:45 La Suisse soutient l'initiative de paix de la Chine, Kyiv déçueLe ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à une initiative de paix dirigée par la Chine pour résoudre le conflit en Ukraine. La position suisse sur de telles initiatives a évolué depuis juin, lorsque l'Ukraine a été déçue par la position suisse lors de son premier sommet de paix en Suisse. Actuellement, l'Ukraine prépare un autre sommet de paix pour novembre.**

03:29 La Lituanie fournit une aide militaire à l'UkraineLa Lituanie a Promise un paquet d'aide militaire, composé d munitions, d'ordinateurs et de fournitures logistiques, à l'Ukraine. Les fournitures sont prévues pour arriver cette semaine, selon le gouvernement lituanien. Depuis le début de l'année, la Lituanie a fourni des munitions de 155 mm, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et d'autres équipements à l'Ukraine.**

01:29 Corée du Nord condamne l'aide militaire américaine à l'Ukraine comme "une folie"La Corée du Nord, accusée de transferts illicites d'armes à la Russie, dénonce les 8 milliards de dollars d'aide militaire américaine désignés pour l'Ukraine comme "une erreur catastrophique" et une provocation contre la puissance nucléaire Russie. During the visit of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to Washington, United States President Joe Biden announced this new aid, aiming to bolster Kyiv's self-defense capabilities. The package includes armaments with increased range, intended to bolster Ukraine's capability to assault Russia from a secure distance.

00:25 Le nombre de morts dans l'attaque de Sumy atteint dixSuite à deux frappes aériennes russes sur un hôpital de la ville ukrainienne frontalière de Sumy, le nombre de morts a augmenté à dix. Dans l'attaque initiale sur l'établissement médical, un décès a été enregistré, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko. L'hôpital a ensuite été bombardé pendant l'évacuation des patients. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy qualifie les actions de la Russie de "guerre contre les hôpitaux."

22:54 L'équipe de Zelenskyy : Les États-Unis montrent un intérêt significatif pour le "plan de victoire"Selon le porte-parole du bureau présidentiel ukrainien, Serhiy Nykyforov, le gouvernement américain montre "un intérêt considérable" pour le soi-disant "plan de victoire" du président Volodymyr Zelenskyy. Contrairement aux rapports des médias indiquant une position dubitative de Washington, Nykyforov contredit ces allégations lors d'une interview à la télévision ukrainienne. "Ces allégations sont inexactes", déclare Nykyforov. "Le plan a été bien reçu." Il mentionne également que le président américain Joe Biden a promis de revenir avec "des décisions et des réponses spécifiques" concernant le plan lors de la prochaine réunion du groupe de contact de Ramstein le 12 octobre en Allemagne.

22:25 Zelenskyy : Trump soutient l'Ukraine lors de la réunionSelon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump soutient l'Ukraine s'il gagne les élections en novembre. Zelenskyy a fait cette déclaration après une conversation avec le républicain américain, comme rapporté sur le canal Fox News. "Je ne suis pas sûr des résultats des élections et du futur président", déclare Zelenskyy. "Mais j'ai reçu un message clair de Donald Trump selon lequel il soutiendra l'Ukraine."

21:40 Lavrov : L'Ouest doit éviter de s'engager dans une "bataille suicidaire" contre la puissance nucléaire "Russie"Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, met en garde l'Ouest contre le fait de défier la puissance nucléaire "Russie", en avertissant que cela pourrait conduire à un "scénario suicidaire". Le discours de Lavrov devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York est intervenu après les menaces récentes de Putin d'utiliser des armes nucléaires contre les pays soutenant des attaques conventionnelles contre la Russie. Selon Putin, une telle attaque, soutenue par une puissance nucléaire, est considérée comme une agression de ces pays.

Dans le contexte de la guerre cybernétique en cours entre l'Ukraine et la Russie, l'agence de cybersécurité ukrainienne a rapporté une augmentation significative des cyberattaques visant à perturber l'infrastructure critique et les systèmes gouvernementaux. Les attaques ont visé des services essentiels tels que les réseaux électriques, les banques et les hôpitaux, entraînant des perturbations généralisées et des risques potentiels pour la sécurité publique.

En réponse à la poursuite de l'utilisation de tactiques de guerre cybernétique par la Russie, des experts en cybersécurité internationaux ont appelé à une action collective pour renforcer les mesures de défense et dissuader de nouvelles cyberattaques. Ils ont encouragé la coopération entre les gouvernements, les entreprises privées et les organisations non gouvernementales pour renforcer les protocoles de cybersécurité et partager des informations sur les menaces potentielles.

