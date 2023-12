Hideki Matsuyama reçoit sa première disqualification du PGA Tour pour marquage illégal de son club

Le golfeur japonais, vainqueur du Masters en 2021, a été exclu de l'épreuve du PGA Tour au Muirfield Village Golf dans l'Ohio sur le 10e départ après qu'une substance blanche ressemblant à de la peinture appliquée sur la face de son bois 3 ait été jugée contraire aux règles d'équipement.

C'est la première fois que Matsuyama, 12e joueur mondial, est disqualifié d'une épreuve du PGA Tour, et ce, au tournoi où il a remporté la première de ses huit victoires sur le PGA Tour en 2014.

L'arbitre en chef et directeur du tournoi senior du PGA Tour, Steve Rintoul, a déclaré que les officiels avaient été informés d'un club potentiellement "non conforme" après le départ initial de Matsuyama et qu'ils avaient parlé au joueur de 30 ans pour confirmer qu'il l'avait utilisé.

"Il a été très honnête et direct à ce sujet", a déclaré Rintoul, qui s'est entretenu personnellement avec Matsuyama sur le cinquième fairway, selon le site Internet du PGA Tour.

Les marques ont été appliquées par un membre de l'équipe des golfeurs japonais pour faciliter l'alignement, a déclaré Rintoul. Si l'ajout de petites marques de sharpie pour faciliter l'alignement ne constitue pas une violation des règles, c'est le cas lorsqu'il est considéré comme "affectant indûment la performance d'une balle", a expliqué l'arbitre.

"Ce qui a été fait avec cette substance, qui ressemble beaucoup à une substance blanche que l'on utiliserait à la maison, était un codage non seulement dans les rainures mais aussi très épais le long de la face", a déclaré Rintoul à NBC Sports.

"Maintenant, il a appliqué une substance sur la face, ce qui rend le club non conforme... un joueur est disqualifié s'il utilise un club non conforme.

Matsuyama a été informé de sa disqualification au 10e tertre de départ, après avoir réalisé un score de 3 à 39 sur les neuf premiers trous.

"Je ne dirais pas qu'il s'y attendait, mais la surprise n'a pas été aussi grande que si elle avait été inconnue", a déclaré Rintoul.

Matsuyama était à la recherche de sa deuxième victoire sur le PGA Tour en 2022 après son triomphe au Sony Open d'Hawaï en janvier.

DeChambeau de retour en action

Six golfeurs sont à égalité en tête à 5 sous la barre des 67 après la journée de jeudi, le nombre le plus élevé jamais atteint après un tour d'ouverture au tournoi Memorial.

Le trio américain Luke List, Davis Riley et Cameron Young est à égalité avec le Canadien Mackenzie Hughes, l'Australien Cameron Smith, numéro 3 mondial, et le Sud-Coréen Lee Kyoung-Hoon.

Bryson DeChambeau a joué une carte de 76 pour son premier tour de golf depuis le Masters en avril, après avoir été opéré du poignet à la suite du tournoi majeur.

Le joueur de 28 ans s'est blessé à la main en glissant sur un sol en marbre alors qu'il jouait au tennis de table au Saudi International en février, et l'opération lui a fait manquer le PGA Championship en mai.

Champion de l'US Open en 2020 et huit fois vainqueur sur le PGA Tour, DeChambeau était heureux d'être de retour sur le parcours malgré une évaluation sévère.

"J'ai pu retrouver le plaisir de jouer au golf même si j'ai joué très mal", a-t-il déclaré aux journalistes. "Je sais que j'ai beaucoup de choses à travailler. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à travailler, mais je suis capable d'aller sur le terrain et de commencer à apprécier ce que ce jeu m'a donné.

"D'un point de vue golfique, j'ai détesté chaque minute. Mais d'un point de vue émotionnel, c'était agréable d'être enfin de retour dans un environnement compétitif".

