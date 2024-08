- Heuer doit encore parler de la réforme scolaire.

Le chef de groupe parlementaire de la CDU, Guido Heuer, ne s'écartera pas du principe de "petites jambes, petits trajets" dans une éventuelle réforme scolaire en Saxe-Anhalt. "Les temps de trajet doivent rester limités", a-t-il déclaré après une retraite avec sa faction. Cela est particulièrement important pour les zones rurales telles que l'Altmark, le Mansfeld-Sud-Harz ou la région de Harz. Heuer a annoncé que la loi ne sortira pas du parlement régional sous sa forme actuelle.

Le point le plus controversé est le nombre minimum d'élèves. Un projet du ministère de l'Éducation prévoit d'augmenter ce nombre à 25 pour les premières classes de l'école primaire et les classes de l'enseignement secondaire. Pour les écoles primaires et secondaires en dehors des grands centres, le nombre minimum d'élèves devrait être de 20. Cela vise à assurer la durabilité du système scolaire compte tenu de l'évolution démographique en Saxe-Anhalt.

Une union scolaire peut avoir plusieurs sites.

Le ministère de l'Éducation souligne que les groupes d'intérêts sont actuellement entendus sur cette question. Après que le cabinet l'ait de nouveau traitée, le projet ira au parlement. Des exceptions seront également prévues.

Une école dont l'existence n'est plus assurée selon la planification du développement scolaire peut fusionner avec une école plus grande. Une telle union scolaire se compose d'un site principal et de jusqu'à trois sites satellites. Quand une telle réforme pourrait entrer en vigueur est encore ouvert.

L'opposition au parlement régional craint encore un affaiblissement des zones rurales. De nombreuses écoles pourraient être menacées de fermeture sous une telle réforme, a-t-on récemment déclaré. Heuer a également besoin de discussions supplémentaires. "Cela ne signifie pas que ces chiffres resteront tels quels dans la loi", a-t-il déclaré. "Nous voulons encore en discuter de manière approfondie. Il y aura une proposition de notre groupe de travail sur l'éducation en collaboration avec le ministère de l'Éducation dans un avenir proche."

