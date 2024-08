- Hessen avant le week-end d'été avec jusqu'à 33 degrés

Just à temps pour le week-end à venir, l'été met son plus beau visage en avant. Samedi, la région de Hesse devrait bénéficier d'un ensoleillement généreux, selon le service météorologique allemand (DWD). Les températures oscilleront entre 26 et 30 degrés Celsius. Pas de précipitations à prévoir.

Dimanche sera égalementmostly sunny. Les températures monteront jusqu'à 28 à 33 degrés Celsius. Il fera même plus chaud lundi, avec des températures pouvant atteindre 35 degrés Celsius pour commencer la nouvelle semaine.

Profitant de la chaleur pendant le week-end, de nombreuses personnes prévoient des activités en plein air. Le week-end à venir ['promet d'être un véritable coup de chaleur, avec des températures prévues dépassant les 30 degrés Celsius dans la région de ['Hesse'] tant samedi que dimanche.

