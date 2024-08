- Hertha fournit à Eitschberger de la nourriture dans les couleurs rouge et blanc.

Hertha BSC, un club de football de la deuxième division de Berlin, prête à nouveau son arrière droit Julian Eitschberger. Selon leur annonce, le jeune joueur rejoindra le club de troisième division, Rot-Weiss Essen, jusqu'à la fin de la saison. Lors de la saison précédente, Hertha avait prêté son jeune talent au club de football de Halle.

Comme l'a déclaré le directeur sportif Benjamin Weber, "Cette opportunité pour Eitschi d'acquérir plus de connaissances pratiques et de temps de jeu dans un club aussi déterminé et prestigieux s'est présentée. Il était impatient de la saisir, et nous avons réussi à trouver un arrangement satisfaisant."

Eitschberger a rejoint l'académie de football de Hertha BSC en 2017 et a fait ses débuts professionnels lors du derby de la saison 2021/2022 contre Union Berlin, 1 FC.

Le prêt d'Eitschberger à Rot-Weiss Essen est une occasion pour lui de gagner de l'expérience dans une autre ligue de football, car Rot-Weiss Essen est un club de troisième division. Après son prêt réussi chez le club de football de Halle lors de la saison précédente, Hertha BSC espère qu'il pourra continuer à développer ses compétences dans une ligue de football de plus haut niveau.

