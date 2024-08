- Hertha détourne un faux départ - 1 à 1 sur HSV

Hertha BSC a évité un mauvais départ en deuxième division du championnat allemand de football. Une semaine après une défaite à domicile 1:2 contre SC Paderborn, l'équipe de l'entraîneur de Hertha, Cristian Fiél, a réussi un mérité match nul 1:1 (0:1) contre Hamburger SV devant 57 000 spectateurs au Volksparkstadion complet. Ransford-Yeboah Königsdörffer a mis les locaux en avance à la 11e minute. Jonjoe Kenny a égalisé pour les Berlinois pressants à la 86e minute.

Fiél a dû se passer des blessés de longue date Fabian Reese et Kevin Sessa, ainsi que de Michael Cuisance blessé. Après un début énergique de Berlin, les locaux ont pris le contrôle et ont marqué avec leur première occasion.

Bakery Jatta a percé sur le côté droit et a centré sur Königsdörffer non marqué, qui n'a eu aucun mal à marquer son troisième but pour Hambourg cette saison (11'). Quinze minutes plus tard, le gardien de Hertha, Tjark Ernst, a sauvé son équipe d'un deuxième but avec une parade brillante contre Ludovit Reis.

Hertha féroce après la pause

Après la pause, Hertha a cherché l'égalisation et a créé plusieurs occasions. Linus Gechter a touché le poteau à la 58e minute. Hertha est restée dominatrice et a pressé haut, avec peu de contre-attaques réussies pour Hambourg. Le remplaçant Immanuel Pherai a manqué le but potentiellement gagnant avec un coup franc qui a touché le poteau à la 85e minute, et Kenny a ensuite marqué l'égalisation méritée.

