Hertha BSC sort victorieuse dans une rencontre passionnante à Betzenberg.

Ce deuxième match de Bundesliga opposant le 1. FC Kaiserslautern à Hertha BSC a été passionnant, pour ne pas dire plus. Les changements de leader ont été fréquents au Betzenberg. Finalement, un ancien gardien intérimaire du passé de Tobias Schweinsteiger a permis à Hertha de remporter la victoire. Ils ont ainsi affirmé leur position en tête du classement.

Hertha BSC a remporté un match palpitant de deuxième division face au 1. FC Kaiserslautern par 4-3 lors de la quatrième journée. Avec sept points, les deux équipes se tiennent à égalité après la deuxième victoire de Hertha cette saison et la deuxième victoire de Kaiserslautern. Pour Kaiserslautern, Philipp Klement (32e minute), Aaron Opoku (45e), et Boris Tomiak (68e) ont trouvé le fond du filet, tandis que Hertha a marqué grâce à Jan-Luca Schuler (28e/64e), Derry Scherhant (51e), et Michael Cuisance (79e).

Devant 48 608 spectateurs au Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern avait l'avantage en occasions de but pendant la première mi-temps, mais Hertha menait. Schuler a converti une passe de Jonjoe Kenny pour ouvrir le score 1-0. Cependant, Kaiserslautern a rapidement répliqué avec un but de Klement dans le coin éloigné pour égaliser. À la 45e minute, une erreur défensive de Hertha, commise par Linus Gechter, a été exploitée par Opoku, donnant ainsi à Kaiserslautern l'avantage 2-1 à la mi-temps.

Six minutes après le début de la deuxième mi-temps, la défense de Kaiserslautern a flanché, permettant à Scherhant d'égaliser à 2-2. Kaiserslautern était coincé dans sa moitié de terrain et a concédé le but de Schuler pour la deuxième fois à la 64e minute. Seulement quatre minutes plus tard, le match était à nouveau à égalité à 3-3, grâce à un but de Tomiak. Cependant, Hertha avait le dessus et a scellé la victoire avec un but dévié de Cuisance. Kaiserslautern n'a pas réussi à profiter de ses occasions pour égaliser à nouveau. "On ne devrait pas charger directement sur la cible ouverte", a déclaré Tomiak. "Maintenant, nous connaissons notre position."

Malgré les nombreuses tentatives de but du 1. FC Kaiserslautern, ils n'ont pas réussi à maintenir leur avance face à Hertha BSC, qui a finalement remporté une victoire de 4-3 au Fritz-Walter-Stadion. Grâce à cette victoire, Hertha BSC s'est rapprochée de la tête du classement de la deuxième Bundesliga, portant son total à neuf points.

