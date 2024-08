Herrmann démantèle le couteau de Fazer.

Le nombre d'attaques à l'arme blanche en Allemagne augmente. La ministre de l'Intérieur Faeser souhaite donc durcir les lois sur les armes à feu pour n'autoriser que de plus petits couteaux en public. Cependant, le ministre de l'Intérieur de Bavière Herrmann doute que cette mesure puisse résoudre le problème.

Le ministre de l'Intérieur de Bavière Joachim Herrmann critique les interdictions de couteaux prévues par la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser, les qualifiant de "politique symbolique". L'augmentation des délits liés aux couteaux ces dernières années est préoccupante. Mais le port de couteaux est déjà très réglementé : "Il est permis de douter que d'autres interdictions de couteaux puissent résoudre le problème de la criminalité liée aux couteaux", a déclaré Herrmann au "Munich Mercury". Par exemple, le meurtre d'un policier sur la place du marché de Mannheim a été commis "avec un couteau dont la possession était déjà interdite par la loi actuelle", a déclaré le politique de la CSU.

De plus, il est douteux "comment cela peut être contrôlé dans la pratique, surtout dans les endroits très fréquentés. Sans contrôle régulier, d'autres interdictions ne fourniraient qu'une fausse sécurité", a déclaré Herrmann. L'argument de la dissuasion par la punition convainc à peine : "Car un potentiel agresseur se moquerait probablement de commettre un autre crime en plus de l'infraction capitale punissable de un à vie imprisonment." Herrmann propose d'accorder plus de pouvoirs de contrôle à la police et de se concentrer davantage sur les récidivistes et les délinquants intensifs.

Faeser avait annoncé des règles plus strictes en raison des récents chiffres élevés d'attaques à l'arme blanche dans le "Bild am Sonntag". En public, les couteaux ne peuvent être portés qu'avec une longueur de lame allant jusqu'à six centimètres au lieu des douze centimètres précédents. Les exceptions ne devraient s'appliquer qu'aux couteaux de cuisine "dans des conteneurs fermés après achat", a expliqué le politique de l'SPD. Une interdiction générale des couteaux à cran d'arrêt devrait être créée. Les modifications correspondantes de la loi sur les armes doivent être présentées prochainement, a déclaré Faeser. Elle a également appelé les municipalités à créer plus de zones sans armes et sans couteaux.

De telles durcissements avaient déjà été demandés par les États. L'an dernier, 8951 cas de blessures graves et dangereuses ont été signalés, dans lesquels des couteaux ont été utilisés, soit pour blesser quelqu'un, soit pour menacer - une augmentation de 5,6 % par rapport à l'année précédente.

