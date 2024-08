- Herrmann accuse Faeser de politique symbolique après le Messer-Push

Le ministre de l'Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann (CSU), critique les interdictions de couteaux prévues par la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) comme étant une "politique symbolique". Le nombre croissant d'agressions à l'arme blanche ces dernières années est en effet préoccupant. Cependant, la détention de couteaux est déjà strictement réglementée: "Il est douteux que des interdictions supplémentaires de couteaux puissent résoudre le problème de la criminalité à l'arme blanche", a déclaré Herrmann au "Munich Mercury" (lundi). Par exemple, le meurtre d'un policier à Mannheim a été commis avec un couteau dont la possession était déjà interdite par la loi en vigueur.

De plus, il est incertain "comment cela serait contrôlé dans la pratique, surtout dans les lieux très fréquentés. Sans contrôle régulier, des interdictions supplémentaires ne fourniraient qu'un faux sentiment de sécurité", a déclaré le politique de la CSU. L'argument de la dissuasion par la punition ne convainc pas non plus: "Un potentiel agresseur se soucierait probablement peu de savoir s'il commet un autre crime en plus d'un délit capital punissable de prison à vie". Herrmann suggère plutôt d'accorder plus de pouvoirs de contrôle à la police et de se concentrer davantage sur les récidivistes et les délinquants habituels.

Faeser, face à la récente augmentation des attaques à l'arme blanche, avait annoncé des règles plus strictes dans "Bild am Sonntag". En public, les couteaux avec une lame de jusqu'à six centimètres, au lieu des douze actuels, seraient autorisés. Une interdiction générale des couteaux automatiques est également prévue. Les modifications correspondantes de la loi sur les armes seront présentées prochainement, a déclaré Faeser. Elle a également appelé les municipalités à créer plus de zones d'interdiction d'armes et de couteaux.

Ses propos ont suscité un débat en Allemagne, certains remis

Lire aussi: