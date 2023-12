Hero Indian Open : L'un des trous les plus difficiles au monde

Mais aucun d'entre eux ne peut se targuer de posséder le trou statistiquement le plus difficile du circuit l'année dernière.

Il s'agit du par quatre de 461 yards du DLF Golf and Country Club, où se déroule le Hero Indian Open.

Avec un score moyen de 4,6, il a été joué 0,6 coup au-dessus du par du trou. Et ce ne sont pas seulement les chiffres qui rendent ce trou et ce parcours si fascinants.

Le DLF Club a été construit en 1999 dans le nouveau centre financier de Gurgaon, à la périphérie de Delhi.

Avec les parcs d'affaires contemporains et les appartements de luxe qui ont vu le jour au cours des deux dernières décennies, la ville reflète la modernisation de l'Inde.

Le club de golf s'enorgueillissait à l'origine d'un parcours de 18 trous conçu par le grand Arnold Palmer, aujourd'hui décédé. Mais Palmer ne peut pas s'opposer au progrès.

Ses propriétaires, Delhi Land and Finance, l'un des plus grands promoteurs immobiliers de l'Inde, souhaitaient mettre à jour et moderniser ses installations.

En 2012, ils ont supprimé neuf trous du parcours Palmer et ont fait appel à une autre légende du golf, Gary Player, pour concevoir un parcours de championnat de 18 trous de 7 654 yards.

"Le nouveau parcours présente de grandes formes de terrain, des allées et des greens ondulés, deux grands lacs et des bunkers d'un style unique", explique M. Aakash Ohri, directeur exécutif principal du développement commercial de DLF.

"Il ne ressemble à aucun autre dans la région et constitue une nouvelle expérience de golf. Il s'agit désormais d'un véritable parcours de championnat, considéré comme l'un des plus difficiles, avec un slope de 155."

L'année dernière, il a commencé à accueillir le Hero Indian Open, et c'est la première fois que les professionnels ont posé les yeux sur le 14e trou.

Conçu à l'origine comme un dogleg par quatre de 550 yards avec un carry de 250 yards vers un fairway étroit, l'European Tour a été contraint de déplacer le tee de départ pour mesurer seulement 461 yards, tant la difficulté du trou était grande.

Lors du récent tournage de CNN Living Golf sur le parcours pour l'émission spéciale de mars sur le golf indien, l'animateur Shane O'Donoghue a bien fait de réussir un six sur ce trou.

"C'est un trou tellement intimidant pour les joueurs depuis le back tee", dit-il. "C'est un véritable monstre, qui exige un coup parfait sur le côté gauche, avec un tout petit peu de fadeur et l'espoir d'atterrir dans une zone très étroite, où l'on peut attaquer le green.

"L'approche est également très exigeante, étant donné la soucoupe renversée d'un green surélevé, avec des ruissellements qui donnent vraiment de l'importance à une approche haute qui peut atterrir en douceur.

"Il exige un grand coup de départ, ce qui est risqué, mais c'est le seul moyen de garantir un deuxième coup avec un club élevé. C'est un destructeur de cartes !"

Le Hero Indian Open se déroulera au DLF Golf and Country Club du 8 au 11 mars. Il faut s'attendre à des scores élevés sur le fameux 14.

