Hermes remporte un procès aux États-Unis concernant les NFT "MetaBirkin".

Dans l'un des premiers procès sur la propriété intellectuelle concernant les jetons numériques populaires connus sous le nom de NFT, le jury a estimé que les "MetaBirkins" non autorisés de l'artiste Mason Rothschild étaient susceptibles d'induire les consommateurs en erreur.

Le jury a accordé à Hermes 133 000 dollars de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque, dilution et cybersquattage, a confirmé le tribunal de première instance du district sud de New York.

Rhett Millsaps, l'avocat de Rothschild, a qualifié ce résultat de "jour terrible pour les artistes et le premier amendement". Les représentants d'Hermes n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'affaire a été suivie de près car elle pourrait clarifier la manière dont le droit des marques s'appliquera aux NFT, qui sont des jetons uniques sur les réseaux de blockchain souvent utilisés pour vérifier la propriété de l'art numérique.

Les sacs à main Birkin en cuir d'Hermès, très prisés, se vendent généralement des dizaines de milliers de dollars chacun. La société a vendu pour plus d'un milliard de dollars de Birkin aux États-Unis, dont plus de 100 millions de dollars au cours des dix dernières années, selon un document judiciaire.

L'année dernière, la maison de couture a intenté un procès à M. Rothschild au sujet de ses MetaBirkins, 100 NFT associés à des images représentant les sacs recouverts de fourrure colorée.

Dans son procès, Hermès a qualifié Rothschild de "spéculateur numérique" et les NFT de "système d'enrichissement rapide". Elle affirme que Rothschild a commencé à proposer les NFT lors de la foire d'art Art Basel à Miami en décembre 2021, et que plus d'un million de dollars avaient été échangés au début du mois suivant.

La maison de luxe a ses propres projets pour les NFT que Rothschild a entravés, a-t-elle déclaré dans une déclaration au tribunal.

Rothschild, dont le nom légal est Sonny Estival, a soutenu que les œuvres étaient une déclaration absurde sur les produits de luxe et qu'elles étaient à l'abri des poursuites en vertu des protections du premier amendement sur l'art.

Légende de l'image du haut : Photo des MetaBirkins de l'artiste.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com