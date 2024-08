- Herbert, nouvel entraîneur du Bayern, souhaite être guidé par Pesic.

Ancien entraîneur national de basketball Gordon Herbert s'appuie sur l'expertise d'un entraîneur expérimenté dans son nouveau rôle de coach de FC Bayern. Le sexagénaire a expliqué à "Sport Bild" qu'il était ravi de collaborer avec le directeur de basketball de Munich, Marko Pesic, et espère "apprendre de son père Svetislav, qui visite fréquemment Munich, ce qui me permet de l'utiliser comme mentor."

Svetislav Pesic (74 ans) est un entraîneur très respecté en Allemagne et en Europe : le Serbe a conduit l'équipe DBB au titre de champion d'Europe en 1993 et a remporté quatre championnats d'Allemagne avec Alba Berlin et un titre avec Bayern en 2014. En tant qu'entraîneur de l'équipe nationale de son pays, il a récemment affronté l'Allemagne et Herbert dans deux matches cruciaux : il a été battu en finale de la Coupe du monde 2023 à Manila, mais a remporté la médaille de bronze pour la Serbie contre les Allemands aux Jeux olympiques de Paris.

Rendez-vous avec cinq médaillés olympiques d'or

Ce match a marqué la fin du mandat d'Herbert en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale. Il a décliné des offres lucratives pour rester en Allemagne. Il a été ravi par l'intérêt de Munich, déclarant que ce n'était pas une question d'argent. "Les Bayern sont l'un des clubs les plus prestigieux au monde. Cette opportunité me permet d'entraîner plusieurs de mes joueurs nationaux." Cinq médaillés olympiques d'or font partie de l'équipe de Bayern : Andreas Obst, Nick Weiler-Babb, Niels Giffey, Oscar da Silva et Johannes Voigtmann.

Huit jours seulement après le match pour la médaille de bronze à Paris et un court séjour dans sa deuxième maison en Finlande, l'entraîneur canadien a commencé son nouveau rôle à Munich le dimanche. Les joueurs olympiques titulaires étaient initialement absents de l'entraînement.

Le premier match amical contre Brose Bamberg aura lieu samedi. Un tournoi à Ljubljana, en Slovénie, suivra début septembre. La saison de la Bundesliga débutera le 20 septembre contre Niners Chemnitz, la Ligue Euroleague débutant deux semaines plus tard le 3 octobre avec un match à domicile contre Real Madrid dans le nouveau SAP Garden.

