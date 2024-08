Herbert, l'entraîneur champion du monde, avait le désir de continuer à travailler à DBB.

Gordon Herbert, l'entraîneur de basket-ball vainqueur du Championnat du monde, quitte la Fédération allemande de basket-ball (DBB). Après avoir remporté le bronze aux Championnats d'Europe, le Championnat du monde et terminé quatrième à Paris, le mandat de Herbert avec l'équipe allemande prend fin. Lors d'un entretien avec "World", Herbert a expliqué les raisons de son départ imminent de la DBB et de l'équipe de Bayern, ainsi que qui il aurait préféré comme successeur à la tête du basket-ball allemand.

Malgré son intérêt pour prolonger son contrat avec la DBB, les négociations ont finalement échoué. Le point de friction était le refus de la fédération de permettre à Herbert de cumuler un rôle de coach en club, quelque chose qu'il désirait depuis l'année précédente.

Herbert, qui avait auparavant quitté son poste d'entraîneur national après les Jeux olympiques, travaille désormais comme entraîneur pour les champions de Bundesliga, Bayern Munich. La transition imminente dans l'équipe nationale allemande a également joué un rôle dans sa décision de partir. "Il faut maintenant former une nouvelle équipe, ce qui prendra au moins deux ans. Mais il me restait seulement un an de contrat", a expliqué Herbert.

"Pas consulté sur le choix du successeur"

Herbert n'a pas été impliqué dans le processus de sélection pour choisir son successeur. La DBB a opté pour l'Espagnol Alex Mumbru comme nouvel entraîneur national. "J'ai été officiellement informé de sa nomination la veille de sa présentation. Je n'ai pas été consulté dans le processus", a déclaré le sexagénaire.

Si on lui avait donné l'occasion, Herbert aurait choisi l'un de ses entraîneurs adjoints, Bret Brielmaier ou Klaus Perwas, pour lui succéder. Cependant, aucun des deux entraîneurs n'a été approché pour le poste, selon Herbert. "Je ne suis même pas sûr qu'ils auraient été intéressés par le poste", a-t-il ajouté.

L'argent n'était pas la principale motivation de Herbert pour son déménagement à Munich. "Les gens pensent que je rejoins Bayern pour l'argent, mais ce n'est pas vrai. J'ai eu des offres beaucoup plus élevées", a expliqué l'entraîneur. "Je voulais rester en Allemagne et je suis heureux de travailler ici. J'apprécie la culture allemande."

