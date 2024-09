Herbert Kickl, figure éminente du FPÖ et "chef du peuple" non réalisé.

La victoire du FPO aux élections du Conseil national a un lien significatif avec un individu en particulier : Herbert Kickl. En tant que principal candidat, il peut se vanter d'une longue histoire au sein du parti, ayant acquis des connaissances auprès de figures importantes comme Haider et Strache. En utilisant sa méthode distinctive, il a revitalisé le parti, mais son radicalisme pourrait être sa perte.

Il n'est peut-être pas le chouchou du public. Son charme et son charisme sont quelque peu limités. Différent des anciennes stars du FPO comme Jörg Haider et Heinz-Christian Strache, imaginer Herbert Kickl dans une réunion sociale animée semble difficile. Le leader de 55 ans du parti d'extrême droite FPO est perspicace, démontrant souvent une rhétorique impressionnante, et projetant l'image d'un politique austère qui se tient à l'écart de "l'établissement".

Du point de vue du FPO, Kickl a réalisé des accomplissements notables ces dernières années. Après le scandale d'Ibiza impliquant l'ancien leader Strache en 2019, les populistes de droite autrichiens ont connu des revers importants. Leur victoire aux élections du Conseil national marque leur plus grand succès jusqu'à présent, ce qui pourrait ouvrir la voie à Kickl pour devenir le très abordable "Chancelier du peuple". Le terme "Chancelier du peuple" n'est pas exclusivement lié aux national-socialistes mais a également été utilisé dans d'autres contextes.

Du ministre de l'Intérieur à l'opposition réussie

Depuis 2021, Kickl dirige les populistes de droite. Il a une riche histoire de parti derrière lui. Lorsqu'il a rejoint pour la première fois le FPO, il a reportedly dit à ses biographes Gernot Bauer et Robert Treichler : "Je ne peux pas faire grand-chose, mais je peux tout apprendre." Au début, il a travaillé comme assistant au centre de formation politique des populistes de droite, responsable de la préparation des matériaux. Cependant, ses compétences ont été reconnues et il a gravi les échelons.

Il a été le nègre de Haider lors de la montée en puissance du FPO dans les années 1980. Il est devenu le bras droit de Strache, le soutenant dans son ascension de 2005 à 2017 en tant que secrétaire général du FPO. Avant que l'ancien président américain Donald Trump ne popularise le slogan "America first", le FPO, avec l'aide de Kickl, s'est positionné comme un "parti Heimat social" qui priorisait les intérêts des Autrichiens. Des slogans provenant de la plume de Kickl : "À la maison plutôt qu'à l'islam" ou "Plus de courage pour notre sang viennois - l'excès d'étrangeté n'est bénéfique pour personne".

En tant que ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de coalition de 2017 avec l'OVP, Kickl a laissé une trace controversée, selon ses détracteurs. Il a initié une perquisition au Bureau fédéral pour la protection de la Constitution et la lutte contre le terrorisme (BVT), portant préjudice à la réputation des services secrets.

Le FPO soutient les critiques des mesures anti-Covid

Après la dissolution de la coalition, Kickl a prospéré dans l'opposition. Depuis des années, il critique ouvertement les migrants, les élites politiques et ce qu'il appelle les "médias du système" au grand plaisir des supporters du FPO. Un facteur crucial dans le regain des populistes de droite a été la crise du coronavirus. Pendant la pandémie, le FPO est devenu la voix des opposants aux confinement et à la vaccination obligatoire. Ils ont accusé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'être une "dictature de la santé".

Kickl, diplômé en histoire et en philosophie sans diplôme, affiche une confiance inébranlable. Son assurance et ses vues pro-russes le rendent même repoussant pour l'OVP. Les conservateurs le considèrent comme un "risque pour la sécurité" et refusent de coopérer avec lui - mais pas avec le FPO dans son ensemble. Kickl a revitalisé le FPO.

Pour le chancelier en fonction Karl Nehammer, Kickl s'est taillé une niche dans la wilderness. "Il s'est radicalisé", a déclaré le chancelier avant l'élection, excluant une collaboration avec le leader du FPO.

