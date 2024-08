Herbert Grönemeyer devient "sponsor" de son club de cœur

Herbert Grönemeyer est omniprésent à chaque match à domicile du VfL Bochum, maintenant le chanteur orne également les maillots du club. Lors des matches du VfL en Coupe DFB, il est engagé en tant que sponsor de manche. L'inscription "HG 4630 Bochum" peut être lue sur les maillots.

Une affaire émotionnelle pour le VfL Bochum : Herbert Grönemeyer devient le sponsor de manche du club "vonne Castroper" en Coupe DFB. L'équipe apparaîtra pour la première fois avec l'inscription "HG 4630 Bochum" sur la manche lors du match du dimanche, a annoncé le club de football. Il s'agit d'une référence au jubilé célébré de l'album double platine du musicien. L'album "4630 Bochum" de Grönemeyer est sorti en 1984. En première ronde de la coupe, le club de la Ruhr affrontera le promu de deuxième division Jahn Regensburg (15h30 en direct sur ntv.de).

"C'était toujours un grand rêve pour moi de courir sur la pelouse du Ruhrstadion dans le maillot du VfL", a déclaré Grönemeyer dans son communiqué. Bien qu'il n'ait pas réalisé ce rêve, il est très heureux d'avoir au moins réussi à être sur le maillot. Il souhaite au club le plus grand succès pour la saison de coupe et la Bundesliga. Grönemeyer est omniprésent lors des matches à domicile. Depuis la célèbre hymne de la ville "Bochum", elle est célébrée avant chaque coup d'envoi. Parfois, même les adversaires y participent, par exemple, l'entraîneur Steffen Baumgart.

"L'idée est venue autour de ses concerts spectaculaires dans notre Vonovia Ruhrstadion", a déclaré Tim Jost, Directeur du Marketing et des Ventes du VfL Bochum. Le club est très fier d'avoir remporté l'un des artistes les plus célèbres d'Allemagne en tant que partenaire de la coupe. Avec le maillot, le club souhaite également soutenir des organisations caritatives. Pour chaque maillot limité vendu, 10 euros seront versés à la "Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. - Kindertafel" et à la "Suppenküche Bochum e.V.". Ils recevront également le montant élevé par l'enchère des maillots portés.

