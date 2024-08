Henseleit est en train de créer une sensation de golf allemand aux Jeux olympiques

C'est la première médaille allemande en golf : Esther Henseleit remporte l'argent de manière surprise dans le tournoi olympique. Avec une troisième journée solide, elle a maintenu sa mince chance de monter sur le podium - et en a finalement profité. L'or revient à Lydia Ko de Nouvelle-Zélande, l'ancienne numéro un mondiale.

La golfeuse Esther Henseleit a remporté l'argent de manière surprise aux Jeux olympiques. La jeune femme de 25 ans de Hambourg a dominé le terrain avec une ronde finale fantastique sur le parcours Par-72 du Club Le Golf National, juste à l'extérieur de Paris. Avec seulement 66 coups lors du dernier jour, elle a amélioré sa position de onze places.

Avec un total de 280 coups et huit sous la normale, la numéro 54 mondiale Henseleit a terminé à deux coups de la nouvelle championne olympique Lydia Ko de Nouvelle-Zélande (278). Il s'agit de la première médaille olympique allemande en golf féminin en quatre tournois. En golf masculin, l'Allemagne n'a également remporté aucune médaille en cinq compétitions.

Partie le 13e jour, Henseleit a joué six sous la normale avec sept birdies et un bogey lors de la ronde finale. L'ancienne numéro un mondiale Ko, qui a complété sa collection de médailles avec l'argent en 2016 à Rio et le bronze en 2021 à Tokyo, n'a pas pu rattraper Henseleit. La médaille de bronze est allée à Janet Xiyu Lin de Chine (281 coups).

La médaille d'argent d'Esther Henseleit est une surprise. Bien qu'elle soit actuellement la meilleure golfeuse allemande, elle n'a pas été en lice pour une victoire en tournoi cette année. La dernière victoire de Henseleit remontait à février 2022 sur le circuit européen au Kenya. L'autre participante allemande, Alexandra Försterling (Berlin), a terminé le tournoi olympique de golf à la 35e place avec un total de 292 coups.

La médaille d'argent surprise d'Esther Henseleit en golf aux Jeux olympiques a marqué la première médaille allemande dans ce sport en quatre tournois féminins. Malgré l'absence de victoire en tournoi cette année, l'amour d'Henseleit pour le golf continue de briller sur la scène internationale.

Lire aussi: