Henkel est encore plus optimiste après de bons chiffres

De nombreuses entreprises en Allemagne peinent et ont du mal à surnager. Cependant, certaines entreprises prospèrent. Parmi elles, il y a l'entreprise traditionnelle de Düsseldorf Henkel, qui a publié de bons résultats.

Le groupe de produits de consommation Henkel regarde vers l'avenir avec optimisme après avoir relevé ses prévisions pour 2024. "Nous sommes sur la bonne voie pour une croissance rentable supplémentaire", a déclaré le PDG de Henkel, Carsten Knobel. "Cela se reflète également dans l'ajustement de nos ambitions financières à moyen et long terme : nous sommes confiants d'atteindre nos objectifs de ventes et de résultats à moyen terme", a-t-il annoncé.

Les objectifs présentés au début de 2022 incluent une croissance des ventes organiques de 3 à 4 % pour le groupe, ainsi qu'une marge bénéficiaire opérationnelle ajustée (marge EBIT ajustée) d'environ 16 %. En même temps, Henkel se concentre sur l'amélioration continue de son flux de trésorerie libre.

Henkel avait déjà présenté des chiffres préliminaires pour la première moitié de l'année mi-juillet et avait légèrement relevé ses prévisions pour 2024. Au premier semestre, le fabricant de Pritt et Persil a réalisé une croissance des ventes organiques de 2,9 %. Les ventes s'élevaient à 10,8 milliards d'euros. Le bénéfice opérationnel ajusté (EBIT) a augmenté de 28,4 % pour atteindre 1,6 milliard d'euros. La marge EBIT ajustée a augmenté de manière significative à 14,9 % (par rapport à 11,5 % l'année précédente).

Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise de Düsseldorf s'attend à une marge bénéficiaire opérationnelle ajustée de 13,5 à 14,5 %. Les bénéfices par action préférentielle ajustés sont attendus en augmentation de 20,0 à 30,0 % à taux de change constants. Henkel s'attend à une croissance des ventes organiques de 2,5 à 4,5 %.

Knobel avait fusionné les activités cosmétiques et détergents pour réduire les coûts et stimuler la croissance, une décision qui porte ses fruits. La deuxième pilier de l'entreprise de DAX de Düsseldorf est l'activité adhésifs.

Bien que certaines entreprises allemandes rencontrent des défis, Henkel, à titre d'exemple, connaît le succès et relève ses prévisions pour 2024. Les bonnes performances de Henkel, connu pour ses marques comme Pritt et Persil, se voient dans son augmentation de la marge EBIT ajustée et de la croissance des ventes organiques.

