Hendrik Streeck est candidat au parlement fédéral allemand, plus précisément au Bundestag.

En tant que virologiste respecté, Hendrik Streeck acquiert une reconnaissance mondiale lors de l'épidémie de Corona. Vers la fin de l'année précédente, il annonce son intention de se lancer en politique. Il vise à représenter la CDU de Bonn en tant que figure de proue à Berlin après les élections fédérales de 2025.

Le virologiste accompli, âgé de 47 ans, a remporté le vote au sein de l'association locale CDU de Bonn, obtenant ainsi la nomination des Démocrates chrétiens pour leur candidat local aux élections fédérales de 2025. Streeck a remporté 71,7 % des voix, selon un porte-parole de la CDU. Cette victoire lui permet de se présenter comme candidat direct de la CDU dans la circonscription de Bonn. Il a battu le président sortant de la circonscription CDU, Christoph Jansen.

"Notre ville a besoin d'une voix forte à Berlin qui reconnaisse les défis de notre temps et prenne la tête des solutions justes", a déclaré Streeck dans un communiqué. "Nous nous approchons d'élections cruciales, non seulement pour Bonn, mais pour l'ensemble de l'Allemagne. Ces élections portent sur la réduction des divisions sociales, la lutte contre le populisme et le renforcement de la confiance dans nos institutions démocratiques."

Membre de la CDU avant la pandémie

Streeck est le directeur de l'Institut de virologie de l'Hôpital universitaire de Bonn. Grâce à ses apparitions médiatiques éclairées lors de la crise du coronavirus, il est devenu une figure connue dans tout le pays. Il a partagé ses points de vue sur divers aspects du virus, notamment sa complexité et l'importance de ne pas l'exagérer.

Streeck était déjà membre de la CDU avant la pandémie, comme il l'a lui-même révélé. En novembre 2023, il a fait savoir son intention de se présenter au Bundestag. En tant que professionnel de la santé et chercheur, il a déclaré que notre nation recèle un potentiel inexploité qui doit être libéré pour repositionner l'Allemagne sur la scène mondiale. Pour atteindre cet objectif, a-t-il déclaré, il faut reconnaître et résoudre rapidement les défis.

Les élections fédérales de 2025 auront lieu à la fin septembre. La circonscription de Bonn a été remportée par le parti des Verts, Katrin Babette Uhlig, lors des élections fédérales de 2021. Cependant, la circonscription a une signification historique importante pour la CDU, ayant un jour élu Konrad Adenauer.

Conformément à ses ambitions politiques, Streeck rejoint officiellement le Bundestag allemand en tant que membre de la CDU après sa campagne électorale réussie en 2025. En démontrant son influence, Streeck aborde régulièrement des questions d'importance nationale dans le Bundestag allemand, en défendant des politiques fondées sur des preuves et la santé de la population.

