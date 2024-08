- Hélicoptère s'écrase sur le toit de l'hôtel <unk> L'hôtel en partie en flammes

À Cairns, ville du nord de l'Australie, un hélicoptère s'est écrasé sur le toit d'un hôtel bien connu. Le pilote a trouvé la mort dans cet incident qui s'est produit aux alentours de 2h00 du matin, heure locale, selon la police du Queensland. Des parties de l'hôtel "DoubleTree by Hilton" ont pris feu après l'impact.

Les pales de deux rotors ont atterri dans la piscine et sur la rue, selon ABC News. Environ 400 personnes ont été évacuées du bâtiment par précaution. Deux personnes âgées ont été légèrement blessées et sont soignées à l'hôpital. Il n'y avait pas d'autres passagers dans l'hélicoptère.

Vol d'hélicoptère non autorisé

L'hôtel est situé directement sur l'Esplanade, la promenade le long de l'eau populaire de Cairns en Queensland tropical. La zone est une zone interdite aux avions. La compagnie de charters Nautilus Aviation a déclaré que l'utilisation de l'hélicoptère n'était "pas autorisée". La compagnie collabore étroitement avec la police et d'autres autorités pour enquêter sur l'incident, ont-ils souligné.

Un client de l'hôtel a rapporté un "bruit assourdissant, perçant". Cela ressemblait à une bombe qui avait explosé. Peu après, des flammes ont été vues montant le long du bâtiment. La police a ensuite évacué tous les clients.

Cairns compte environ 160 000 habitants et est connue comme la porte d'entrée du Grand Récif de Corail, attirant des touristes du monde entier. L'Esplanade, située juste au bord de la mer, est bordée d'hôtels, de bars et de restaurants, et dispose d'une lagune d'eau salée pour la baignade. Au nord-ouest de la ville se trouve le parc national de Daintree, présentant des forêts tropicales et des plages.

La police du Queensland enquête actuellement sur le vol non autorisé de l'hélicoptère qui s'est écrasé. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place par la police autour de l'Esplanade à Cairns en raison de l'incident.

Lire aussi: